https://1prime.ru/20240710/peregovory-849991537.html

El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом

El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом - 10.07.2024, ПРАЙМ

El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:08+0300

2024-07-10T15:08+0300

2024-07-10T15:13+0300

политика

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мирные переговоры

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездок в РФ и КНР, пишет El País.Премьер-министр сообщил, что Владимир Путин не стал озвучивать данные о потерях российской армии. Однако он отметил, что из-за возросшей интенсивности боевых действий потери украинской стороны составляют примерно 40–50 тысяч человек ежемесячно."Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что Зеленский отклонил предложение о временном прекращении огня", — добавил он.Орбан призвал ЕС начать мирный диалог без ожидания США, где сейчас идёт предвыборная кампания, и американских инициатив в ближайшие месяцы не будет.Зеленский отнесся скептически к этой идее, но пообещал подумать. Путин в свою очередь исключил прекращение огня, прежде чем это сделает Украина, чтобы не позволить ей перевооружиться и доукомплектовать армию.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849989061.html

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россия, венгрия, украина, мирные переговоры