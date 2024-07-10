https://1prime.ru/20240710/peregovory-849991537.html
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом - 10.07.2024, ПРАЙМ
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:08+0300
2024-07-10T15:08+0300
2024-07-10T15:13+0300
политика
россия
венгрия
украина
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847958_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_5bc587efb0ba0c3630b8b92a40b30a76.jpg
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездок в РФ и КНР, пишет El País.Премьер-министр сообщил, что Владимир Путин не стал озвучивать данные о потерях российской армии. Однако он отметил, что из-за возросшей интенсивности боевых действий потери украинской стороны составляют примерно 40–50 тысяч человек ежемесячно."Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что Зеленский отклонил предложение о временном прекращении огня", — добавил он.Орбан призвал ЕС начать мирный диалог без ожидания США, где сейчас идёт предвыборная кампания, и американских инициатив в ближайшие месяцы не будет.Зеленский отнесся скептически к этой идее, но пообещал подумать. Путин в свою очередь исключил прекращение огня, прежде чем это сделает Украина, чтобы не позволить ей перевооружиться и доукомплектовать армию.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
https://1prime.ru/20240710/ukraina-849989061.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849847958_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d814a6efd1fcf8b4ef39984cc0e970a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, украина, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
El País: Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездок в РФ и КНР, пишет
El País.
Премьер-министр сообщил, что Владимир Путин не стал озвучивать данные о потерях российской армии. Однако он отметил, что из-за возросшей интенсивности боевых действий потери украинской стороны составляют примерно 40–50 тысяч человек ежемесячно.
"Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что Зеленский отклонил предложение о временном прекращении огня", — добавил он.
Орбан призвал ЕС начать мирный диалог без ожидания США, где сейчас идёт предвыборная кампания, и американских инициатив в ближайшие месяцы не будет.
Зеленский отнесся скептически к этой идее, но пообещал подумать. Путин в свою очередь исключил прекращение огня, прежде чем это сделает Украина, чтобы не позволить ей перевооружиться и доукомплектовать армию.
В Британии заявили о сокращении оборонного потенциала из-за Украины
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.