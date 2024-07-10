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El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом - 10.07.2024, ПРАЙМ
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El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом - 10.07.2024, ПРАЙМ
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:08+0300
2024-07-10T15:13+0300
политика
россия
венгрия
украина
мирные переговоры
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездок в РФ и КНР, пишет El País.Премьер-министр сообщил, что Владимир Путин не стал озвучивать данные о потерях российской армии. Однако он отметил, что из-за возросшей интенсивности боевых действий потери украинской стороны составляют примерно 40–50 тысяч человек ежемесячно."Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что Зеленский отклонил предложение о временном прекращении огня", — добавил он.Орбан призвал ЕС начать мирный диалог без ожидания США, где сейчас идёт предвыборная кампания, и американских инициатив в ближайшие месяцы не будет.Зеленский отнесся скептически к этой идее, но пообещал подумать. Путин в свою очередь исключил прекращение огня, прежде чем это сделает Украина, чтобы не позволить ей перевооружиться и доукомплектовать армию.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
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россия, венгрия, украина, мирные переговоры
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
15:08 10.07.2024 (обновлено: 15:13 10.07.2024)
 
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом

El País: Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин полагают, что переговоры о мире между Москвой и Киевом возможны до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездок в РФ и КНР, пишет El País.
Премьер-министр сообщил, что Владимир Путин не стал озвучивать данные о потерях российской армии. Однако он отметил, что из-за возросшей интенсивности боевых действий потери украинской стороны составляют примерно 40–50 тысяч человек ежемесячно.
"Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что Зеленский отклонил предложение о временном прекращении огня", — добавил он.
Орбан призвал ЕС начать мирный диалог без ожидания США, где сейчас идёт предвыборная кампания, и американских инициатив в ближайшие месяцы не будет.
Зеленский отнесся скептически к этой идее, но пообещал подумать. Путин в свою очередь исключил прекращение огня, прежде чем это сделает Украина, чтобы не позволить ей перевооружиться и доукомплектовать армию.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
В Британии заявили о сокращении оборонного потенциала из-за Украины
14:32
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
 
ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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