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Россия не ставит сроки по переговорам с Украиной, заявили в МИД - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Россия не ставит сроки по переговорам с Украиной, заявили в МИД
Россия не ставит сроки по переговорам с Украиной, заявили в МИД - 10.07.2024, ПРАЙМ
Россия не ставит сроки по переговорам с Украиной, заявили в МИД
РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:34+0300
2024-07-10T18:34+0300
политика
украина
россия
переговоры
мирные переговоры
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. "Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".Так он прокомментировал информацию о том, что Россия и КНР рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговор.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
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украина, россия, переговоры, мирные переговоры
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры, мирные переговоры
18:34 10.07.2024
 
Россия не ставит сроки по переговорам с Украиной, заявили в МИД

Замглавы МИД: РФ не ставит сроки по проведению переговоров с Украиной

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. РФ не ставит дедлайнов по времени проведению мирных переговоров с Украиной, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна — переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина", — сказал он журналистам на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Так он прокомментировал информацию о том, что Россия и КНР рассчитывают на переговоры по конфликту до конца 2024 года.
По его словам, сейчас то, что предлагается украинскими властями, не является основной для серьезных разговор.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
El País узнала о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
15:08
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯпереговорымирные переговоры
 
 
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