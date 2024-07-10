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Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром"

Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром" - 10.07.2024, ПРАЙМ

Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром"

Среди тем, которые будут обсуждать президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди - денежные переводы между двумя странами, использование... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T05:00+0300

2024-07-10T05:00+0300

2024-07-10T05:00+0300

мнения аналитиков

индия

рупии

платежная система мир

международная платежная система

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Среди тем, которые будут обсуждать президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди - денежные переводы между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и "Мира" в Индии. Индийская RuPay во-многом напоминает "Мир", что неудивительно, если учесть, что у нее фактически те же цели. Правда, RuPay "постарше" на 3 года, ну и она не под санкциями. Власти Индии позиционируют ее, как универсальное средство оплаты товары, услуг, а также инструмент электронной коммерции, в том числе на большинстве иностранных торговых платформ. Думаю, с точки зрения функционала и возможностей она несколько превосходит "Мир", как минимум на бумаге – там больше тарифов, в том числе премиального уровня. Есть бесконтактный вариант, есть различные вариации для бизнеса, например, аграриев. Она интегрирована, например, в IT-инфраструктуру железной дороги. Получить ее достаточно просто. Интересно, что выдают карту разные банки, и можно подобрать более подходящие для клиента условия. Что касается проблемы "зависших" рупий, то пока я не вижу, как RuPay может помочь. Главная проблема российско-индийской торговли все-таки в дисбалансе. Теоретически мог бы помочь механизм конвертации рупии в рубли при взаимной интеграции "Мира" и RuPay, но на практике это реализовать будет достаточно сложно. Дело даже не в технических аспектах, это как раз наименее проблемный вопрос. Во-первых, должно быть политическое решение, "отмашка" сверху. Во-вторых, потребуется внесение изменений в законодательство и нормативные акты, регулирующие деятельность банков. В-третьих, банки сами должны подготовиться с точки зрения технических решений и квалификации персонала. В-четвертых, как мы помним, еще в 2022 году США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России, 23 февраля 2024 года оператор "Мира" "Национальная система платежных карт" попала под санкции. То есть, грубо говоря, "Мир" "токсичен" для индийских банков, и много ли из них захотят рискнуть – вопрос открытый. Мы уже видим, что индийские банки достаточно осторожны в плане комплаенса. Тем более, что главные интересы бизнеса Индии – не в России, а значит, риск может быть не оправдан, и потерять можно гораздо больше, чем приобрести. Такова горькая правда. Тем не менее, раньше времени "хоронить" возможное сопряжение МИРа и RuPay не стоит – впереди длинный путь, а Индия – вполне суверенное государство, способное отстаивать свои интересы. Нужен диалог, и самое главное – чтобы во взаимной интеграции МИРа и RuPay был значительный экономический смысл и минимум рисков. Тогда всё может получиться. Автор – Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации РАСПП

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2024

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Виталий Манкевич https://cdnn.1prime.ru/img/84304/95/843049518_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_a0c52b38255af975c95e422d30a2be8e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Виталий Манкевич https://cdnn.1prime.ru/img/84304/95/843049518_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_a0c52b38255af975c95e422d30a2be8e.jpg

мнения аналитиков, индия, рупии, платежная система мир, международная платежная система