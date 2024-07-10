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Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром" - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром"
Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром" - 10.07.2024, ПРАЙМ
Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром"
Среди тем, которые будут обсуждать президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди - денежные переводы между двумя странами, использование... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T05:00+0300
2024-07-10T05:00+0300
мнения аналитиков
индия
рупии
платежная система мир
международная платежная система
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849965649.jpg?1720576800
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Среди тем, которые будут обсуждать президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди - денежные переводы между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и "Мира" в Индии. Индийская RuPay во-многом напоминает "Мир", что неудивительно, если учесть, что у нее фактически те же цели. Правда, RuPay "постарше" на 3 года, ну и она не под санкциями. Власти Индии позиционируют ее, как универсальное средство оплаты товары, услуг, а также инструмент электронной коммерции, в том числе на большинстве иностранных торговых платформ. Думаю, с точки зрения функционала и возможностей она несколько превосходит "Мир", как минимум на бумаге – там больше тарифов, в том числе премиального уровня. Есть бесконтактный вариант, есть различные вариации для бизнеса, например, аграриев. Она интегрирована, например, в IT-инфраструктуру железной дороги. Получить ее достаточно просто. Интересно, что выдают карту разные банки, и можно подобрать более подходящие для клиента условия. Что касается проблемы "зависших" рупий, то пока я не вижу, как RuPay может помочь. Главная проблема российско-индийской торговли все-таки в дисбалансе. Теоретически мог бы помочь механизм конвертации рупии в рубли при взаимной интеграции "Мира" и RuPay, но на практике это реализовать будет достаточно сложно. Дело даже не в технических аспектах, это как раз наименее проблемный вопрос. Во-первых, должно быть политическое решение, "отмашка" сверху. Во-вторых, потребуется внесение изменений в законодательство и нормативные акты, регулирующие деятельность банков. В-третьих, банки сами должны подготовиться с точки зрения технических решений и квалификации персонала. В-четвертых, как мы помним, еще в 2022 году США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России, 23 февраля 2024 года оператор "Мира" "Национальная система платежных карт" попала под санкции. То есть, грубо говоря, "Мир" "токсичен" для индийских банков, и много ли из них захотят рискнуть – вопрос открытый. Мы уже видим, что индийские банки достаточно осторожны в плане комплаенса. Тем более, что главные интересы бизнеса Индии – не в России, а значит, риск может быть не оправдан, и потерять можно гораздо больше, чем приобрести. Такова горькая правда. Тем не менее, раньше времени "хоронить" возможное сопряжение МИРа и RuPay не стоит – впереди длинный путь, а Индия – вполне суверенное государство, способное отстаивать свои интересы. Нужен диалог, и самое главное – чтобы во взаимной интеграции МИРа и RuPay был значительный экономический смысл и минимум рисков. Тогда всё может получиться. Автор – Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации РАСПП
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Виталий Манкевич
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индия, рупии, платежная система мир, международная платежная система
Мнения аналитиков, ИНДИЯ, рупии, платежная система МИР, международная платежная система
05:00 10.07.2024
 
Хочется и колется. Проблему с зависшими рупиями решают "Миром"

Глава РАСПП Манкевич: интеграция систем "Мир" и RuPay не решит вопрос с рупиями

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Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич
Виталий Манкевич
Председатель общероссийской общественной организации РАСПП
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Среди тем, которые будут обсуждать президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди - денежные переводы между двумя странами, использование индийской платежной системы RuPay в России и "Мира" в Индии.
Индийская RuPay во-многом напоминает "Мир", что неудивительно, если учесть, что у нее фактически те же цели. Правда, RuPay "постарше" на 3 года, ну и она не под санкциями. Власти Индии позиционируют ее, как универсальное средство оплаты товары, услуг, а также инструмент электронной коммерции, в том числе на большинстве иностранных торговых платформ.
Думаю, с точки зрения функционала и возможностей она несколько превосходит "Мир", как минимум на бумаге – там больше тарифов, в том числе премиального уровня. Есть бесконтактный вариант, есть различные вариации для бизнеса, например, аграриев. Она интегрирована, например, в IT-инфраструктуру железной дороги. Получить ее достаточно просто. Интересно, что выдают карту разные банки, и можно подобрать более подходящие для клиента условия.
Что касается проблемы "зависших" рупий, то пока я не вижу, как RuPay может помочь. Главная проблема российско-индийской торговли все-таки в дисбалансе. Теоретически мог бы помочь механизм конвертации рупии в рубли при взаимной интеграции "Мира" и RuPay, но на практике это реализовать будет достаточно сложно.
Дело даже не в технических аспектах, это как раз наименее проблемный вопрос. Во-первых, должно быть политическое решение, "отмашка" сверху. Во-вторых, потребуется внесение изменений в законодательство и нормативные акты, регулирующие деятельность банков. В-третьих, банки сами должны подготовиться с точки зрения технических решений и квалификации персонала. В-четвертых, как мы помним, еще в 2022 году США пригрозили санкциями за использование системы "Мир" за пределами России, 23 февраля 2024 года оператор "Мира" "Национальная система платежных карт" попала под санкции.
То есть, грубо говоря, "Мир" "токсичен" для индийских банков, и много ли из них захотят рискнуть – вопрос открытый. Мы уже видим, что индийские банки достаточно осторожны в плане комплаенса. Тем более, что главные интересы бизнеса Индии – не в России, а значит, риск может быть не оправдан, и потерять можно гораздо больше, чем приобрести. Такова горькая правда.
Тем не менее, раньше времени "хоронить" возможное сопряжение МИРа и RuPay не стоит – впереди длинный путь, а Индия – вполне суверенное государство, способное отстаивать свои интересы. Нужен диалог, и самое главное – чтобы во взаимной интеграции МИРа и RuPay был значительный экономический смысл и минимум рисков. Тогда всё может получиться.
Автор – Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации РАСПП

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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