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Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых - 10.07.2024, ПРАЙМ
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых
Существенного подорожания отдыха на фоне введения туристического налога не будет, но качество туробъектов улучшится. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:06+0300
2024-07-10T12:07+0300
налоги
дмитрий песков
туризм
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Существенного подорожания отдыха на фоне введения туристического налога не будет, но качество туробъектов улучшится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Существенно ни к какому подражанию это не приведет", - сказал он журналистам.По словам официального представителя Кремля, все доводы "за" при рассмотрении проекта экспертами и депутатами были представлены аргументированно.Песков также назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. Он добавил, что налог позволит повысить качество туристических объектов. Ранее 10 июля Государственная Дума приняла закон, который разрешает вводить в России туристический налог с 2025 года.
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дмитрий песков, туризм
Налоги, Дмитрий Песков, Туризм
12:06 10.07.2024 (обновлено: 12:07 10.07.2024)
 
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых

Песков: введение туристического налога не приведет к сильному подорожанию отдыха

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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Существенного подорожания отдыха на фоне введения туристического налога не будет, но качество туробъектов улучшится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Существенно ни к какому подражанию это не приведет", - сказал он журналистам.
По словам официального представителя Кремля, все доводы "за" при рассмотрении проекта экспертами и депутатами были представлены аргументированно.
Песков также назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. Он добавил, что налог позволит повысить качество туристических объектов.
Ранее 10 июля Государственная Дума приняла закон, который разрешает вводить в России туристический налог с 2025 года.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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НалогиДмитрий ПесковТуризм
 
 
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