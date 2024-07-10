https://1prime.ru/20240710/peskov-849982350.html
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых - 10.07.2024, ПРАЙМ
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых
Существенного подорожания отдыха на фоне введения туристического налога не будет, но качество туробъектов улучшится. Об этом заявил пресс-секретарь президента... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:06+0300
2024-07-10T12:06+0300
2024-07-10T12:07+0300
налоги
дмитрий песков
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/54/842295454_0:58:3439:1992_1920x0_80_0_0_340f54fd4ba4e5023dfc6ce67697f3f7.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Существенного подорожания отдыха на фоне введения туристического налога не будет, но качество туробъектов улучшится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Существенно ни к какому подражанию это не приведет", - сказал он журналистам.По словам официального представителя Кремля, все доводы "за" при рассмотрении проекта экспертами и депутатами были представлены аргументированно.Песков также назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. Он добавил, что налог позволит повысить качество туристических объектов. Ранее 10 июля Государственная Дума приняла закон, который разрешает вводить в России туристический налог с 2025 года.
https://1prime.ru/20240709/kiev-849963665.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/54/842295454_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_8fc9bc5372606e0936c9e367ac99ccf3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, туризм
Налоги, Дмитрий Песков, Туризм
Песков оценил влияние туристического налога на цены на отдых
Песков: введение туристического налога не приведет к сильному подорожанию отдыха
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Существенного подорожания отдыха на фоне введения туристического налога не будет, но качество туробъектов улучшится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Существенно ни к какому подражанию это не приведет", - сказал он журналистам.
По словам официального представителя Кремля, все доводы "за" при рассмотрении проекта экспертами и депутатами были представлены аргументированно.
Песков также назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. Он добавил, что налог позволит повысить качество туристических объектов.
Ранее 10 июля Государственная Дума приняла закон, который разрешает вводить в России туристический налог с 2025 года.
Москва сообщит правду о случившемся в Киеве, заявил Песков