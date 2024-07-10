https://1prime.ru/20240710/peskov-849982731.html
В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow
В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow - 10.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow
Москва еще не видела заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, Кремль будет фиксировать выступления, связанные с... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:24+0300
2024-07-10T12:24+0300
2024-07-10T12:24+0300
вооружения
великобритания
дмитрий песков
storm shadow
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849851611_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8141c4e1a40e2997ac7c048e75328ca6.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва еще не видела заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, Кремль будет фиксировать выступления, связанные с применением ВСУ ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как писала газета Financial Times, Стармер дал понять, что новое правительство не отменит разрешение Лондона на удары ВСУ британискими ракетами по российской территории.Официальному представителю Кремля задали вопрос, видела ли Москва заявление главы британского правительства."Нет, пока не видели, но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", - ответил Песков.Он добавил, что Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры.
https://1prime.ru/20240707/raketa-849885640.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849851611_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e48442420669c8beca7aad8ef6f8b97c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, дмитрий песков, storm shadow, всу
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, Storm Shadow, ВСУ
В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow
Песков заявил, что в Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва еще не видела заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, Кремль будет фиксировать выступления, связанные с применением ВСУ ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как писала газета Financial Times, Стармер дал понять, что новое правительство не отменит разрешение Лондона на удары ВСУ британискими ракетами по российской территории.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, видела ли Москва заявление главы британского правительства.
"Нет, пока не видели, но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", - ответил Песков.
Он добавил, что Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры.
Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow