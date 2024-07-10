https://1prime.ru/20240710/peskov-849982731.html

В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow

В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow - 10.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле не видели заявлений Стармера по ракетам Storm Shadow

Москва еще не видела заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, Кремль будет фиксировать выступления, связанные с... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:24+0300

2024-07-10T12:24+0300

2024-07-10T12:24+0300

вооружения

великобритания

дмитрий песков

storm shadow

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849851611_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8141c4e1a40e2997ac7c048e75328ca6.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Москва еще не видела заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о ракетах Storm Shadow, Кремль будет фиксировать выступления, связанные с применением ВСУ ракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как писала газета Financial Times, Стармер дал понять, что новое правительство не отменит разрешение Лондона на удары ВСУ британискими ракетами по российской территории.Официальному представителю Кремля задали вопрос, видела ли Москва заявление главы британского правительства."Нет, пока не видели, но если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации", - ответил Песков.Он добавил, что Кремль будет фиксировать заявления относительно использования ракет Украиной и принимать соответствующие меры.

https://1prime.ru/20240707/raketa-849885640.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, дмитрий песков, storm shadow, всу