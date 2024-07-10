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Минск расширяет список товаров с повышенными ставками ввозных пошлин - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Минск расширяет список товаров с повышенными ставками ввозных пошлин
Минск расширяет список товаров с повышенными ставками ввозных пошлин - 10.07.2024, ПРАЙМ
Минск расширяет список товаров с повышенными ставками ввозных пошлин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, расширяющий перечень товаров из недружественных стран, на которые устанавливаются повышенные ставки... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:57+0300
2024-07-10T19:24+0300
экономика
белоруссия
минск
пошлины
ввозные пошлины
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МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, расширяющий перечень товаров из недружественных стран, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных пошлин, сообщила пресс-служба президента. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ, который предусматривает продление по 30 июня 2025 года действия указа от 12 января 2024 года "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин". В соответствии с документом также расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин", — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что "указ принят в целях защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Беларуси".В январе Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым были установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров на период с 1 марта по 30 июня 2024 года.Так, на шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов было решено применять ставку ввозной таможенной пошлины в размере 35% от таможенной стоимости против 6,5%, которая действовала до этого. Установленные указом ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении товаров из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также в отношении товаров неизвестного или неподтвержденного происхождения.
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белоруссия, минск, пошлины, ввозные пошлины
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, пошлины, ввозные пошлины
18:57 10.07.2024 (обновлено: 19:24 10.07.2024)
 
Минск расширяет список товаров с повышенными ставками ввозных пошлин

Минск расширил список товаров с повышенными ставками ввозных пошлин

© Unsplash/Osman Yunus BekcanПлощадь Победы, Минск, Белоруссия
Площадь Победы, Минск, Белоруссия
© Unsplash/Osman Yunus Bekcan
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МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, расширяющий перечень товаров из недружественных стран, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных пошлин, сообщила пресс-служба президента.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля подписал указ, который предусматривает продление по 30 июня 2025 года действия указа от 12 января 2024 года "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин". В соответствии с документом также расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что "указ принят в целях защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Беларуси".
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В январе Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым были установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров на период с 1 марта по 30 июня 2024 года.
Так, на шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов было решено применять ставку ввозной таможенной пошлины в размере 35% от таможенной стоимости против 6,5%, которая действовала до этого.
Установленные указом ставки ввозных таможенных пошлин применяются в отношении товаров из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также в отношении товаров неизвестного или неподтвержденного происхождения.
 
ЭкономикаБЕЛОРУССИЯМИНСКпошлиныввозные пошлины
 
 
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