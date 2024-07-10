НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" объявляет о начале деятельности по программе долгосрочных сбережений

С 10 июля во всех 70 представительствах НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" любой россиянин старше 18 лет сможет заключить с фондом договор долгосрочных сбережений. Предварительно ознакомиться с условиями договора и правилами формирования долгосрочных сбережений в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" можно на сайте фонда.Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – новый финансовый инструмент с государственной поддержкой, который позволяет гражданам накопить средства и в дальнейшем использовать их на различные цели. Гражданин может копить за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). НПФ инвестирует средства в интересах клиентов на принципах сохранности и доходности.Для оформления договора долгосрочных сбережений с НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" необходим паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Перед заключением договора сотрудники фонда помогут разобраться в особенностях нового финансового инструмента, ответят на вопросы клиентов о программе."Старт деятельности по программе долгосрочных сбережений – важное событие для фонда. Этот финансовый инструмент расширяет линейку услуг, которую мы предлагаем гражданам, – отмечает Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". – С помощью ПДС можно создать сбережения, в том числе на случай непредвиденных жизненных ситуаций, а также обеспечить себе дополнительный доход на пенсии. Отдельно отмечу, что клиенты фонда по другим пенсионным программам, например, корпоративному пенсионному обеспечению, благодаря участию в ПДС могут дополнительно увеличить размер своих будущих пенсионных выплат от фонда".НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
С 10 июля во всех 70 представительствах НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" любой россиянин старше 18 лет сможет заключить с фондом договор долгосрочных сбережений. Предварительно ознакомиться с условиями договора и правилами формирования долгосрочных сбережений в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" можно на сайте фонда.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – новый финансовый инструмент с государственной поддержкой, который позволяет гражданам накопить средства и в дальнейшем использовать их на различные цели. Гражданин может копить за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). НПФ инвестирует средства в интересах клиентов на принципах сохранности и доходности.
Для оформления договора долгосрочных сбережений с НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" необходим паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Перед заключением договора сотрудники фонда помогут разобраться в особенностях нового финансового инструмента, ответят на вопросы клиентов о программе.
"Старт деятельности по программе долгосрочных сбережений – важное событие для фонда. Этот финансовый инструмент расширяет линейку услуг, которую мы предлагаем гражданам, – отмечает Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ". – С помощью ПДС можно создать сбережения, в том числе на случай непредвиденных жизненных ситуаций, а также обеспечить себе дополнительный доход на пенсии. Отдельно отмечу, что клиенты фонда по другим пенсионным программам, например, корпоративному пенсионному обеспечению, благодаря участию в ПДС могут дополнительно увеличить размер своих будущих пенсионных выплат от фонда".
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под управлением фонда находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов негосударственных пенсионных фондов. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
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