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ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США

ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США - 10.07.2024, ПРАЙМ

ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США

ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:03+0300

2024-07-10T15:03+0300

2024-07-10T15:03+0300

энергетика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации. В мае и июне ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,23 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,51 миллиона баррелей в сутки.

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