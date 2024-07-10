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ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США - 10.07.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США
ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:03+0300
2024-07-10T15:03+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации. В мае и июне ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,23 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,51 миллиона баррелей в сутки.
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сша, опек
Энергетика, США, ОПЕК
15:03 10.07.2024
 
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США

ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США до 13,23 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации.
В мае и июне ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,23 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,51 миллиона баррелей в сутки.
 
ЭнергетикаСШАОПЕК
 
 
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