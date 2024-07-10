https://1prime.ru/20240710/prognoz-849990566.html
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США - 10.07.2024, ПРАЙМ
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США
ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:03+0300
2024-07-10T15:03+0300
2024-07-10T15:03+0300
энергетика
сша
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/84/834128410_0:113:2549:1547_1920x0_80_0_0_7c8828c5c15e89933e2d0e2b58c1462e.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации. В мае и июне ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,23 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,51 миллиона баррелей в сутки.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/84/834128410_169:0:2381:1659_1920x0_80_0_0_f59dfa94634e37d7f76ce43ac3be9124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, опек
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США
ОПЕК немного повысила прогноз нефтедобычи в США до 13,23 млн б/с
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ОПЕК немного – на 10 тысяч баррелей в сутки – повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в США в 2024 году, ожидает ее на уровне 13,23 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского доклада организации.
В мае и июне ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,22 миллиона баррелей в сутки, в апреле – 13,23 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с июльским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 0,3 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,23 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет до среднего уровня в 13,51 миллиона баррелей в сутки.