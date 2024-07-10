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Bloomberg: усилия Запада оказались тщетными, дипломатия Путина процветает
Bloomberg: усилия Запада оказались тщетными, дипломатия Путина процветает - 10.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: усилия Запада оказались тщетными, дипломатия Путина процветает
Российский президент Владимир Путин "нырнул в водоворот дипломатических переговоров", что делает бесполезными все попытки западных стран изолировать Россию на... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:21+0300
2024-07-10T13:21+0300
2024-07-10T13:55+0300
россия
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин "нырнул в водоворот дипломатических переговоров", что делает бесполезными все попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Так, автор пишет, что всего за несколько месяцев с начала нового президентского срока Путин уже успел провести переговоры с лидерами Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.Более того, согласно данным статьи, российский лидер совершил шесть зарубежных рабочих визитов, даже вопреки тому, что возможности его поездок ограничены из-за ордера МУС.Автор статьи утверждает, что Путину предстоит еще множество поездок и встреч на высшем уровне, как минимум на саммите БРИКС, который состоится в Казани осенью текущего года. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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россия, владимир путин, переговоры
РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
Bloomberg: усилия Запада оказались тщетными, дипломатия Путина процветает
Bloomberg: Владимир Путин свел на нет все попытки Запада изолировать Россию
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Российский президент Владимир Путин "нырнул в водоворот дипломатических переговоров", что делает бесполезными все попытки западных стран изолировать Россию на мировой арене. Об этом сообщает
агентство Bloomberg.
Так, автор пишет, что всего за несколько месяцев с начала нового президентского срока Путин уже успел провести переговоры с лидерами Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Более того, согласно данным статьи, российский лидер совершил шесть зарубежных рабочих визитов, даже вопреки тому, что возможности его поездок ограничены из-за ордера МУС.
Автор статьи утверждает, что Путину предстоит еще множество поездок и встреч на высшем уровне, как минимум на саммите БРИКС, который состоится в Казани осенью текущего года.
Путин и Моди добирались до Кремля на одном "Аурусе" Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>