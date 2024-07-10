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Путин поручил следить за обеспечением жильем пострадавших от паводков
Путин поручил следить за обеспечением жильем пострадавших от паводков - 10.07.2024, ПРАЙМ
Путин поручил следить за обеспечением жильем пострадавших от паводков
Иреку Файзуллину проконтролировать обеспечение жильем пострадавших от наводнений до наступления зимы. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:46+0300
2024-07-10T16:46+0300
2024-07-10T16:56+0300
россия
владимир путин
мчс
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил министру строительства Иреку Файзуллину проконтролировать обеспечение жильем пострадавших от наводнений до наступления зимы."Внимательно следите, пожалуйста, за тем, что там происходит, сопровождайте это административно обязательно, нужно, нужно помочь там на месте", — заявил президент.В МЧС в свою очередь отметили, что общая сумма выплат помощи пострадавшим от паводка в 2024 году составила около 11 миллиардов рублей, и более 420 тысяч человек получили помощь.Кроме того, 350 тысяч человек получили единовременную материальная помощь, и более 70 тысяч человек получили финансовую помощь в связи с утратой важного имущества.
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россия, владимир путин, мчс
РОССИЯ, Владимир Путин, МЧС
Путин поручил следить за обеспечением жильем пострадавших от паводков
Путин поручил Минстрою следить за обеспечением жильем пострадавших от паводков
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил министру строительства Иреку Файзуллину проконтролировать обеспечение жильем пострадавших от наводнений до наступления зимы.
"Внимательно следите, пожалуйста, за тем, что там происходит, сопровождайте это административно обязательно, нужно, нужно помочь там на месте", — заявил президент.
В МЧС в свою очередь отметили, что общая сумма выплат помощи пострадавшим от паводка в 2024 году составила около 11 миллиардов рублей, и более 420 тысяч человек получили помощь.
Кроме того, 350 тысяч человек получили единовременную материальная помощь, и более 70 тысяч человек получили финансовую помощь в связи с утратой важного имущества.
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