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Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых - 10.07.2024, ПРАЙМ
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых
Банк России в текущем году может сократить список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), пишет издание "Ведомости", ссылаясь на знакомый с ситуацией... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:10+0300
2024-07-10T14:18+0300
банк россии
россия
банки
райффайзенбанк
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России в текущем году может сократить список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), пишет издание "Ведомости", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.Согласно данным собеседника газеты, перечень СЗКО могут покинуть такие банки, как Райффайзенбанк, и так сокращающий свое присутствие в России, а также Росбанк, который на текущий момент ведет процесс интеграции с Т-банком.Отмечается, что исключение Банком России Райффайзенбанка из списка является вполне логичным. Тем не менее, уточняется, что подобное решение еще окончательно не принято, и в ближайшее время "под прицел" Центробанка может попасть другой банк. Так, аналитики причисляют "ФК Открытие" к кандидатам на выбывание из списка СЗКО, так как в скором времени его поглотит ВТБ.В свою очередь в Банке России пока не дают оценок касательно потенциальных поправок в перечень СЗКО.
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россия, банки, райффайзенбанк
Банк России, РОССИЯ, Банки, Райффайзенбанк
14:10 10.07.2024 (обновлено: 14:18 10.07.2024)
 
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых

"Ведомости": ЦБ исключить Райффайзенбанк из реестра значимых платежных организаций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России в текущем году может сократить список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), пишет издание "Ведомости", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Согласно данным собеседника газеты, перечень СЗКО могут покинуть такие банки, как Райффайзенбанк, и так сокращающий свое присутствие в России, а также Росбанк, который на текущий момент ведет процесс интеграции с Т-банком.
Отмечается, что исключение Банком России Райффайзенбанка из списка является вполне логичным. Тем не менее, уточняется, что подобное решение еще окончательно не принято, и в ближайшее время "под прицел" Центробанка может попасть другой банк.
Так, аналитики причисляют "ФК Открытие" к кандидатам на выбывание из списка СЗКО, так как в скором времени его поглотит ВТБ.
В свою очередь в Банке России пока не дают оценок касательно потенциальных поправок в перечень СЗКО.
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Международные резервы России сократились, заявил ЦБ
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Банк РоссииРОССИЯБанкиРайффайзенбанк
 
 
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