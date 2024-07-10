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Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых - 10.07.2024, ПРАЙМ
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых
Банк России в текущем году может сократить список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), пишет издание "Ведомости", ссылаясь на знакомый с ситуацией... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:10+0300
2024-07-10T14:10+0300
2024-07-10T14:18+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Банк России в текущем году может сократить список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), пишет издание "Ведомости", ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.Согласно данным собеседника газеты, перечень СЗКО могут покинуть такие банки, как Райффайзенбанк, и так сокращающий свое присутствие в России, а также Росбанк, который на текущий момент ведет процесс интеграции с Т-банком.Отмечается, что исключение Банком России Райффайзенбанка из списка является вполне логичным. Тем не менее, уточняется, что подобное решение еще окончательно не принято, и в ближайшее время "под прицел" Центробанка может попасть другой банк. Так, аналитики причисляют "ФК Открытие" к кандидатам на выбывание из списка СЗКО, так как в скором времени его поглотит ВТБ.В свою очередь в Банке России пока не дают оценок касательно потенциальных поправок в перечень СЗКО.
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россия, банки, райффайзенбанк
Банк России, РОССИЯ, Банки, Райффайзенбанк
Банк России может исключить Райффайзенбанк из списка системно значимых
"Ведомости": ЦБ исключить Райффайзенбанк из реестра значимых платежных организаций
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ
. Банк России в текущем году может сократить список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), пишет издание "Ведомости"
, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Согласно данным собеседника газеты, перечень СЗКО могут покинуть такие банки, как Райффайзенбанк, и так сокращающий свое присутствие в России, а также Росбанк, который на текущий момент ведет процесс интеграции с Т-банком.
Отмечается, что исключение Банком России Райффайзенбанка из списка является вполне логичным. Тем не менее, уточняется, что подобное решение еще окончательно не принято, и в ближайшее время "под прицел" Центробанка может попасть другой банк.
Так, аналитики причисляют "ФК Открытие" к кандидатам на выбывание из списка СЗКО, так как в скором времени его поглотит ВТБ.
В свою очередь в Банке России пока не дают оценок касательно потенциальных поправок в перечень СЗКО.
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