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Российские РЭБ скоро смогут перехватывать ATACMS и Storm Shadow, пишет WSJ - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Российские РЭБ скоро смогут перехватывать ATACMS и Storm Shadow, пишет WSJ
Российские РЭБ скоро смогут перехватывать ATACMS и Storm Shadow, пишет WSJ - 10.07.2024, ПРАЙМ
Российские РЭБ скоро смогут перехватывать ATACMS и Storm Shadow, пишет WSJ
Российские средства радиоэлектронной борьбы скоро смогут перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, заявили сотрудники украинской разведки и чиновники из... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:57+0300
2024-07-10T10:57+0300
вооружения
рэб
россия
запад
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы скоро смогут перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, заявили сотрудники украинской разведки и чиновники из Пентагона газете The Wall Street Journal.По данным издания, ВС России адаптируют РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, в том числе Excalibur и ракеты HIMARS. Скоро настанет очередь ATACMS и Storm Shadow, считает WSJ."Для этих вооружений это тоже лишь вопрос времени, когда Россия поймет, как снизить их эффективность и увеличить число перехватов", - сказано в материалах.Газета добавляет, что западная военная доктрина отдает предпочтение высокоточным боеприпасам. Она показывала эффективность на Ближнем Востоке, однако в конфликте на Украине показала свою неэффективность. По мнению бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, Пентагон просчитался, поскольку доктрина оказалась бесполезной против такого противника, как Россия.Как добавляет WSJ, российские войска также научились подавлять сигналы спутников, которые наводят вооружения ВСУ. По словам источников, альтернативой могли бы стать корректирующие беспилотники с лазерным наведением. Однако у Киева нет достаточно числа дронов-целеуказателей, в отличие от России, заключают они.
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рэб, россия, запад
Вооружения, РЭБ, РОССИЯ, ЗАПАД
10:57 10.07.2024
 
Российские РЭБ скоро смогут перехватывать ATACMS и Storm Shadow, пишет WSJ

WSJ: на Западе считают, что РФ станет еще лучше перехватывать ракеты силами РЭБ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы скоро смогут перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, заявили сотрудники украинской разведки и чиновники из Пентагона газете The Wall Street Journal.
По данным издания, ВС России адаптируют РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, уже научились подавлять снаряды с GPS-наведением, в том числе Excalibur и ракеты HIMARS. Скоро настанет очередь ATACMS и Storm Shadow, считает WSJ.
"Для этих вооружений это тоже лишь вопрос времени, когда Россия поймет, как снизить их эффективность и увеличить число перехватов", - сказано в материалах.
Газета добавляет, что западная военная доктрина отдает предпочтение высокоточным боеприпасам. Она показывала эффективность на Ближнем Востоке, однако в конфликте на Украине показала свою неэффективность. По мнению бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, Пентагон просчитался, поскольку доктрина оказалась бесполезной против такого противника, как Россия.
Как добавляет WSJ, российские войска также научились подавлять сигналы спутников, которые наводят вооружения ВСУ. По словам источников, альтернативой могли бы стать корректирующие беспилотники с лазерным наведением. Однако у Киева нет достаточно числа дронов-целеуказателей, в отличие от России, заключают они.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Британия продолжит разрешать ВСУ наносить удары по России, пишут СМИ
09:30
 
ВооруженияРЭБРОССИЯЗАПАД
 
 
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