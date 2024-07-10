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Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл" - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл"
Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл" - 10.07.2024, ПРАЙМ
Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл"
Госдума приняла закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл", который реализует "Роснефть". | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:54+0300
2024-07-10T09:54+0300
россия
роснефть
госдума
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл", который реализует "Роснефть". Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Однако закон выводит из-под этого повышения проект "Роснефти" "Восток Ойл", сохраняя для него действующую ставку налога – 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, роснефть, госдума
РОССИЯ, Роснефть, Госдума
09:54 10.07.2024
 
Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл"

Госдума сохранила ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании "Роснефть" в Берлине
Вывеска на здании штаб-квартиры российской нефтедобывающей компании Роснефть в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл", который реализует "Роснефть".
Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20%.
Однако закон выводит из-под этого повышения проект "Роснефти" "Восток Ойл", сохраняя для него действующую ставку налога – 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно.
"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Офис компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 09:45
 
РОССИЯРоснефтьГосдума
 
 
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