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Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл"

Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл" - 10.07.2024, ПРАЙМ

Госдума сохранила ставку налога на прибыль для проекта "Восток Ойл"

Госдума приняла закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл", который реализует "Роснефть". | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:54+0300

2024-07-10T09:54+0300

2024-07-10T09:54+0300

россия

роснефть

госдума

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Восток Ойл", который реализует "Роснефть". Документ вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Однако закон выводит из-под этого повышения проект "Роснефти" "Восток Ойл", сохраняя для него действующую ставку налога – 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20240701/rosneft-849622302.html

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россия, роснефть, госдума