https://1prime.ru/20240710/rosstat-850000649.html

Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов

Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов - 10.07.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов

Яблоки в России за июнь подорожали на 10,2%, морковь — на 6,3%, помидоры и белокочанная капуста при этом подешевели на 13,3% и на 10,1% соответственно, а в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:48+0300

2024-07-10T19:48+0300

2024-07-10T19:48+0300

экономика

россия

продукты

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84006/24/840062432_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_73b54aba118d75fe432e1bd26ca97aea.jpg

МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Яблоки в России за июнь подорожали на 10,2%, морковь — на 6,3%, помидоры и белокочанная капуста при этом подешевели на 13,3% и на 10,1% соответственно, а в целом продовольственная инфляция в июне составила 0,63%, следует из данных Росстата. Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за июнь стали дороже на 0,63%; сама же плодоовощная продукция подорожала на 2,02%. Непродовольственные товары в течение июня подорожали на 0,29%. "Снизились цены: на яйца куриные (-5,0%), жевательную резинку (-0,9%), икру лососевых рыб отечественную и крупу гречневую (-0,7%), кальмары мороженые и творожок детский (-0,6%), свинину (кроме бескостного мяса), маргарин, чай зеленый (-0,3%)", — перечисляет Росстат. Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в мае: так, лимоны прибавили в цене 5%, столовая свекла — 4,3%, репчатый лук 4,1%. Между тем, подешевели огурцы — на 7,7%, бананы — на 2,3%, чеснок и виноград — на 1,9% и 1,8% соответственно. На 1,7% выросли в цене какао, горох и фасоль, сахар-песок и масло оливковое — на 1,6%, мороженое сливочное, шоколад — на 1,5%, живая и охлажденная рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, напитки газированные — на 1,2%, говяжья и свиная печень — на 1,1%, мороженная неразделанная рыба, сливочное масло, зефир, пастила — на 1%.

https://1prime.ru/20240609/bednost-849015840.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, продукты, росстат