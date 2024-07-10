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Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов
Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов - 10.07.2024, ПРАЙМ
Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов
Яблоки в России за июнь подорожали на 10,2%, морковь — на 6,3%, помидоры и белокочанная капуста при этом подешевели на 13,3% и на 10,1% соответственно, а в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:48+0300
2024-07-10T19:48+0300
экономика
россия
продукты
росстат
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Яблоки в России за июнь подорожали на 10,2%, морковь — на 6,3%, помидоры и белокочанная капуста при этом подешевели на 13,3% и на 10,1% соответственно, а в целом продовольственная инфляция в июне составила 0,63%, следует из данных Росстата. Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за июнь стали дороже на 0,63%; сама же плодоовощная продукция подорожала на 2,02%. Непродовольственные товары в течение июня подорожали на 0,29%. "Снизились цены: на яйца куриные (-5,0%), жевательную резинку (-0,9%), икру лососевых рыб отечественную и крупу гречневую (-0,7%), кальмары мороженые и творожок детский (-0,6%), свинину (кроме бескостного мяса), маргарин, чай зеленый (-0,3%)", — перечисляет Росстат. Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в мае: так, лимоны прибавили в цене 5%, столовая свекла — 4,3%, репчатый лук 4,1%. Между тем, подешевели огурцы — на 7,7%, бананы — на 2,3%, чеснок и виноград — на 1,9% и 1,8% соответственно. На 1,7% выросли в цене какао, горох и фасоль, сахар-песок и масло оливковое — на 1,6%, мороженое сливочное, шоколад — на 1,5%, живая и охлажденная рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, напитки газированные — на 1,2%, говяжья и свиная печень — на 1,1%, мороженная неразделанная рыба, сливочное масло, зефир, пастила — на 1%.
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россия, продукты, росстат
Экономика, РОССИЯ, продукты, Росстат
19:48 10.07.2024
 
Росстат отметил подорожание яблок и помидор на более чем 10 процентов

Росстат: яблоки в РФ за июнь подорожали на 10,2%, помидоры подешевели на 13,3%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯблоки
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл ПРАЙМ. Яблоки в России за июнь подорожали на 10,2%, морковь — на 6,3%, помидоры и белокочанная капуста при этом подешевели на 13,3% и на 10,1% соответственно, а в целом продовольственная инфляция в июне составила 0,63%, следует из данных Росстата.
Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за июнь стали дороже на 0,63%; сама же плодоовощная продукция подорожала на 2,02%. Непродовольственные товары в течение июня подорожали на 0,29%.
"Снизились цены: на яйца куриные (-5,0%), жевательную резинку (-0,9%), икру лососевых рыб отечественную и крупу гречневую (-0,7%), кальмары мороженые и творожок детский (-0,6%), свинину (кроме бескостного мяса), маргарин, чай зеленый (-0,3%)", — перечисляет Росстат.
Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в мае: так, лимоны прибавили в цене 5%, столовая свекла — 4,3%, репчатый лук 4,1%. Между тем, подешевели огурцы — на 7,7%, бананы — на 2,3%, чеснок и виноград — на 1,9% и 1,8% соответственно.
На 1,7% выросли в цене какао, горох и фасоль, сахар-песок и масло оливковое — на 1,6%, мороженое сливочное, шоколад — на 1,5%, живая и охлажденная рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, напитки газированные — на 1,2%, говяжья и свиная печень — на 1,1%, мороженная неразделанная рыба, сливочное масло, зефир, пастила — на 1%.
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ЭкономикаРОССИЯпродуктыРосстат
 
 
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