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Укрепление рубля и доминирование юаня: ключевые тренды валютного рынка - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Укрепление рубля и доминирование юаня: ключевые тренды валютного рынка
Укрепление рубля и доминирование юаня: ключевые тренды валютного рынка - 10.07.2024, ПРАЙМ
Укрепление рубля и доминирование юаня: ключевые тренды валютного рынка
Во вторник, 9 июля, рубль продолжил укрепление по отношению к основным валютам. Курс доллара снизился на 0,62% до 87,78 рубля, евро упал на 0,39% до 94,90... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T08:41+0300
2024-07-10T09:25+0300
мнения аналитиков
рубль
курсы валют
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 9 июля, рубль продолжил укрепление по отношению к основным валютам. Курс доллара снизился на 0,62% до 87,78 рубля, евро упал на 0,39% до 94,90 рубля. Юань подорожал на 0,25% до 11,94 рубля. Согласно последнему обзору рисков финансовых рынков, опубликованному Банком России, после введения ограничений на российском валютном рынке произошли значительные изменения: 1. Доминирование юаня: 99,6% всех биржевых операций теперь проводятся в этой валюте. Достигнут рекордный объем торгов юанем в 509 миллиардов рублей за день. 2. Сокращение объемов торгов: среднедневной объем биржевых торгов упал на 32,7%. Общий месячный объем биржевых торгов снизился на 33,3% до 6,3 триллиона рублей. 3. Изменение ролей участников рынка: - Нефинансовые организации стали основными продавцами валюты (265,4 миллиарда рублей). - Системно значимые банки резко сократили продажи валюты (с 671 до 126,8 миллиарда рублей). - Несистемно значимые банки увеличили покупки валюты (до 335,8 миллиарда рублей). - Банки-нерезиденты сократили покупки на бирже на 63%, но увеличили на внебиржевом рынке. 4. Внебиржевой рынок: объем торгов остался практически неизменным (13,0 триллиона рублей). Данные показывают, что валютный рынок России в июне 2024 года находился в состоянии адаптации к новым условиям. Крупные экспортеры продолжали продавать значительные объемы валюты, что поддерживало рубль. Однако поведение физических лиц изменилось: они стали менее активно покупать иностранную валюту, особенно после введения санкций. Нетто-покупки валюты физическими лицами: - Первая половина июня: 71,8 миллиарда рублей- Вторая половина июня: 28,5 миллиарда рублей- Общий объем в июне: 100,2 миллиарда рублей- Снижение в 1,8 раза по сравнению с маем (178,9 миллиарда рублей) Покупки наличной валюты физическими лицами:- Июнь: 15,7 миллиарда рублей- Среднемесячно в январе-мае: 21,9 миллиарда рублей Эти изменения могут свидетельствовать о росте неопределенности на рынке, изменении предпочтений населения в пользу рубля или других активов, а также о влиянии новых ограничений на валютные операции. Ситуация указывает на продолжающуюся трансформацию российского валютного рынка в ответ на внешние вызовы и внутренние регуляторные изменения. Рынок явно сместился в сторону юаня с перераспределением ролей между участниками рынка. 9 июля баррель Brent подешевел на 0,79%, до 84,95 доллара, 10 июля на торгах в Азии - на 0,64%, до 84,41 доллара. Падение ускорилось после того, как цена прошла контрольный уровень 85,15. Продажи могли увеличиться после того, как стало ясно, что длительные перебои в поставках из-за урагана "Берил" маловероятны, и американский нефтедобывающий центр в Техасе пострадал от урагана меньше, чем ожидалось. Министерство энергетики США обновило свои прогнозы по ценам на нефть марки Brent: 1. Прогноз на 2024 год повышен с 84,15 доллара до 86,37 доллара за баррель. 2. На 2025 год прогноз также увеличен — с 85,38 доллара до 88,38 доллара за баррель. 3. В июне средняя цена Brent была около 82 доллара за баррель, как и в мае. 4. Во второй половине 2024 года ожидается повышение средней цены до 89 долларов за баррель, по сравнению с 84 долларов в первой половине года. 5. Причина повышения прогноза — ожидаемое сокращение мировых запасов нефти. Пересмотр прогнозов не повлиял на нефтяной рынок. Цена опустилась до поддержки 84,40, которая раньше выступала сопротивлением. Если покупатели не смогут защитить ее, то с высокой долей вероятности нас ожидать падение цен до 82. В этом случае про рост до 90 можно на время забыть. А снижение цен на нефть будет давить на рубль. Хотя по рублю кардинальных изменений пока не ожидается. По паре доллар/рубль по-прежнему рассматриваю колебания под уровнем 90 рублей. Если смотреть на общую картину пары юань/рубль, то рубль больше склонен к сожалению, чем к укреплению. Восстановление курса юаня до 12,40 рубля станет предвестником к новой фазе ослабления рубля против иностранных валют. Индекс Мосбиржи снизился на 2,51%, до 3054,07 п., индекс РТС- на 2,32%, до 1093,26 п. Продавцы оказались сильнее.Индекс IMOEX возвращается к психологическому уровню 3000 п. Если падение усилится, уровень 3000 не устоит. При прорыве возрастут риски падения до 2780 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения аналитиков, рубль, курсы валют
Мнения аналитиков, рубль, Курсы валют
08:41 10.07.2024 (обновлено: 09:25 10.07.2024)
 

Укрепление рубля и доминирование юаня: ключевые тренды валютного рынка

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 9 июля, рубль продолжил укрепление по отношению к основным валютам. Курс доллара снизился на 0,62% до 87,78 рубля, евро упал на 0,39% до 94,90 рубля. Юань подорожал на 0,25% до 11,94 рубля.

Согласно последнему обзору рисков финансовых рынков, опубликованному Банком России, после введения ограничений на российском валютном рынке произошли значительные изменения:

1. Доминирование юаня: 99,6% всех биржевых операций теперь проводятся в этой валюте. Достигнут рекордный объем торгов юанем в 509 миллиардов рублей за день.

2. Сокращение объемов торгов: среднедневной объем биржевых торгов упал на 32,7%. Общий месячный объем биржевых торгов снизился на 33,3% до 6,3 триллиона рублей.

3. Изменение ролей участников рынка:
- Нефинансовые организации стали основными продавцами валюты (265,4 миллиарда рублей).
- Системно значимые банки резко сократили продажи валюты (с 671 до 126,8 миллиарда рублей).
- Несистемно значимые банки увеличили покупки валюты (до 335,8 миллиарда рублей).
- Банки-нерезиденты сократили покупки на бирже на 63%, но увеличили на внебиржевом рынке.

4. Внебиржевой рынок: объем торгов остался практически неизменным (13,0 триллиона рублей).

Данные показывают, что валютный рынок России в июне 2024 года находился в состоянии адаптации к новым условиям. Крупные экспортеры продолжали продавать значительные объемы валюты, что поддерживало рубль. Однако поведение физических лиц изменилось: они стали менее активно покупать иностранную валюту, особенно после введения санкций.

Нетто-покупки валюты физическими лицами:
- Первая половина июня: 71,8 миллиарда рублей
- Вторая половина июня: 28,5 миллиарда рублей
- Общий объем в июне: 100,2 миллиарда рублей
- Снижение в 1,8 раза по сравнению с маем (178,9 миллиарда рублей)

Покупки наличной валюты физическими лицами:
- Июнь: 15,7 миллиарда рублей
- Среднемесячно в январе-мае: 21,9 миллиарда рублей

Эти изменения могут свидетельствовать о росте неопределенности на рынке, изменении предпочтений населения в пользу рубля или других активов, а также о влиянии новых ограничений на валютные операции.

Ситуация указывает на продолжающуюся трансформацию российского валютного рынка в ответ на внешние вызовы и внутренние регуляторные изменения. Рынок явно сместился в сторону юаня с перераспределением ролей между участниками рынка.

9 июля баррель Brent подешевел на 0,79%, до 84,95 доллара, 10 июля на торгах в Азии - на 0,64%, до 84,41 доллара. Падение ускорилось после того, как цена прошла контрольный уровень 85,15. Продажи могли увеличиться после того, как стало ясно, что длительные перебои в поставках из-за урагана "Берил" маловероятны, и американский нефтедобывающий центр в Техасе пострадал от урагана меньше, чем ожидалось.

Министерство энергетики США обновило свои прогнозы по ценам на нефть марки Brent:

1. Прогноз на 2024 год повышен с 84,15 доллара до 86,37 доллара за баррель.

2. На 2025 год прогноз также увеличен — с 85,38 доллара до 88,38 доллара за баррель.

3. В июне средняя цена Brent была около 82 доллара за баррель, как и в мае.

4. Во второй половине 2024 года ожидается повышение средней цены до 89 долларов за баррель, по сравнению с 84 долларов в первой половине года.

5. Причина повышения прогноза — ожидаемое сокращение мировых запасов нефти.

Пересмотр прогнозов не повлиял на нефтяной рынок. Цена опустилась до поддержки 84,40, которая раньше выступала сопротивлением. Если покупатели не смогут защитить ее, то с высокой долей вероятности нас ожидать падение цен до 82. В этом случае про рост до 90 можно на время забыть. А снижение цен на нефть будет давить на рубль. Хотя по рублю кардинальных изменений пока не ожидается. По паре доллар/рубль по-прежнему рассматриваю колебания под уровнем 90 рублей. Если смотреть на общую картину пары юань/рубль, то рубль больше склонен к сожалению, чем к укреплению. Восстановление курса юаня до 12,40 рубля станет предвестником к новой фазе ослабления рубля против иностранных валют.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,51%, до 3054,07 п., индекс РТС- на 2,32%, до 1093,26 п. Продавцы оказались сильнее.

Индекс IMOEX возвращается к психологическому уровню 3000 п. Если падение усилится, уровень 3000 не устоит. При прорыве возрастут риски падения до 2780 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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