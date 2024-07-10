https://1prime.ru/20240710/ryba-849977087.html
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:58+0300
2024-07-10T09:58+0300
2024-07-10T10:14+0300
экономика
россия
сша
рыба
https://cdnn.1prime.ru/img/76604/65/766046539_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_062984f28105b2593217dab5ee0c2322.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК."Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — пишет издание со ссылкой на ознакомленные источники.Отмечается, что, несмотря на запрос, организация не выполнила эту просьбу и даже разрешила крупным российским компаниям получить новые сертификаты в особом порядке.Глава Всероссийской организации рыбопромышленников подчеркнул, что негосударственные экологические сертификаты играют важную роль в управлении мировым рыбным рынком, поскольку они регулируют значительную часть мирового улова, и многие страны требуют эти сертификаты для покупки рыбы.
https://1prime.ru/20240709/modi-849930456.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76604/65/766046539_70:0:1403:1000_1920x0_80_0_0_239b039312ad258666474a1ac387807a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рыба
Экономика, РОССИЯ, США, рыба
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
РБК: сенаторы в США призвали запретить экомаркировку для российской рыбы
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает
РБК.
"Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — пишет издание со ссылкой на ознакомленные источники.
Отмечается, что, несмотря на запрос, организация не выполнила эту просьбу и даже разрешила крупным российским компаниям получить новые сертификаты в особом порядке.
Глава Всероссийской организации рыбопромышленников подчеркнул, что негосударственные экологические сертификаты играют важную роль в управлении мировым рыбным рынком, поскольку они регулируют значительную часть мирового улова, и многие страны требуют эти сертификаты для покупки рыбы.
В США дерзко высказались о визите Моди в Россию