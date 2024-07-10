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СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом - 10.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом
Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:58+0300
2024-07-10T10:14+0300
экономика
россия
сша
рыба
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК."Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — пишет издание со ссылкой на ознакомленные источники.Отмечается, что, несмотря на запрос, организация не выполнила эту просьбу и даже разрешила крупным российским компаниям получить новые сертификаты в особом порядке.Глава Всероссийской организации рыбопромышленников подчеркнул, что негосударственные экологические сертификаты играют важную роль в управлении мировым рыбным рынком, поскольку они регулируют значительную часть мирового улова, и многие страны требуют эти сертификаты для покупки рыбы.
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россия, сша, рыба
Экономика, РОССИЯ, США, рыба
09:58 10.07.2024 (обновлено: 10:14 10.07.2024)
 
СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом

РБК: сенаторы в США призвали запретить экомаркировку для российской рыбы

© fotolia.com / alekseykhСенат США.
Сенат США. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© fotolia.com / alekseykh
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК.
"Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — пишет издание со ссылкой на ознакомленные источники.
Отмечается, что, несмотря на запрос, организация не выполнила эту просьбу и даже разрешила крупным российским компаниям получить новые сертификаты в особом порядке.
Глава Всероссийской организации рыбопромышленников подчеркнул, что негосударственные экологические сертификаты играют важную роль в управлении мировым рыбным рынком, поскольку они регулируют значительную часть мирового улова, и многие страны требуют эти сертификаты для покупки рыбы.
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ЭкономикаРОССИЯСШАрыба
 
 
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