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СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом

СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом - 10.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: в США захотели запретить России торговать важным ресурсом

Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:58+0300

2024-07-10T09:58+0300

2024-07-10T10:14+0300

экономика

россия

сша

рыба

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сенаторы-республиканцы в США призвали Морской попечительский совет отозвать международные экологические сертификаты у российских рыбаков, передает РБК."Письмо с такими требованиями сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу в апреле 2024 года", — пишет издание со ссылкой на ознакомленные источники.Отмечается, что, несмотря на запрос, организация не выполнила эту просьбу и даже разрешила крупным российским компаниям получить новые сертификаты в особом порядке.Глава Всероссийской организации рыбопромышленников подчеркнул, что негосударственные экологические сертификаты играют важную роль в управлении мировым рыбным рынком, поскольку они регулируют значительную часть мирового улова, и многие страны требуют эти сертификаты для покупки рыбы.

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россия, сша, рыба