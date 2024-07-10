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Госдума одобрила проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Госдума одобрила проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах
Госдума одобрила проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах - 10.07.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах
Госдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:12+0300
2024-07-10T14:12+0300
экономика
россия
самокаты
электросамокаты
госдума
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей. Законопроект в апреле внесла в Госдуму группа сенаторов. Законопроектом предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом виде на сумму до 30 тысяч рублей, водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения. Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей. В проекте также указывается, что в случае нарушения правил перевозки пассажиров на СИМ или велосипедах влечет за собой штраф от двух до трех тысяч рублей.Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребенка будет накладываться штраф до пяти тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в одну тысячу рублей. "Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов", — говорится в документе. В случае, если движение на СИМ или велосипеде в пешеходной зоне создает помехи движению пешеходов, то это влечет за собой штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублейНа автомагистралях хотят приравнять СИМ к тихоходному транспорту и штрафовать за езду по ним в размере 1 тысячи рублей. За езду по проезжей части на велосипеде или самокате может наказываться штрафами в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.За СИМ тяжелее 35 кг на тротуарах предлагается ввести штраф от 3 до 3,5 тысячи рублей, а за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или за создание помех пешеходам — от 2 до 2,5 тысячи рублей. Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч. Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. При отказе в требовании должностного лица пройти освидетельствование на состояние опьянения влечет наложение штрафа в размере до тридцати тысяч рублей.
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россия, самокаты, электросамокаты, госдума
Экономика, РОССИЯ, самокаты, Электросамокаты, Госдума
14:12 10.07.2024
 
Госдума одобрила проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах

ГД одобрила проект о штрафах до 30 тысяч рублей за пьяную езду на самокатах

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в I чтении законопроект, согласно которому предлагается штрафовать за пьяную езду на электросамокатах на сумму до 30 тысяч рублей.
Законопроект в апреле внесла в Госдуму группа сенаторов.
Законопроектом предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом виде на сумму до 30 тысяч рублей, водителей СИМ или велосипедов за превышение установленной скорости движения.
Таким образом, документом предлагают при превышении на 5–10 км/ч штрафовать от 500 до 800 рублей, на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тысяч рублей, на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тысяч рублей, если превышение еще больше — от 4 до 5 тысяч рублей.
В проекте также указывается, что в случае нарушения правил перевозки пассажиров на СИМ или велосипедах влечет за собой штраф от двух до трех тысяч рублей.
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Законопроект предусматривает в случае принятия, что при перевозке ребенка будет накладываться штраф до пяти тысяч рублей. За перевозку грузов и буксировку с нарушениями авторы инициативы предлагают ввести штраф в одну тысячу рублей.
"Дополнить статьей 12.39 следующего содержания: "Статья 12.39. Создание помех лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности, или велосипедистом для движения пешеходов", — говорится в документе.
В случае, если движение на СИМ или велосипеде в пешеходной зоне создает помехи движению пешеходов, то это влечет за собой штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей
На автомагистралях хотят приравнять СИМ к тихоходному транспорту и штрафовать за езду по ним в размере 1 тысячи рублей. За езду по проезжей части на велосипеде или самокате может наказываться штрафами в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей.
За СИМ тяжелее 35 кг на тротуарах предлагается ввести штраф от 3 до 3,5 тысячи рублей, а за пересечение дороги на СИМ или велосипеде или за создание помех пешеходам — от 2 до 2,5 тысячи рублей.
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Водителей СИМ или велосипедов, которые нарушили ПДД, и это привело к причинению легких травм, предлагается штрафовать от 2 до 5 тысяч рублей. Если вред средней тяжести — от 10 до 15 тысяч.
Законопроектом предполагается, что в случае невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда возможно наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей.
При отказе в требовании должностного лица пройти освидетельствование на состояние опьянения влечет наложение штрафа в размере до тридцати тысяч рублей.
 
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