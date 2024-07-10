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НАТО пополнит арсенал истребителей F-35, заявил Салливан
НАТО пополнит арсенал истребителей F-35, заявил Салливан - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО пополнит арсенал истребителей F-35, заявил Салливан
В течение пяти лет НАТО планирует нарастить количество истребителей F-35 в своем арсенале на 650 единиц. Об этом сообщил советник президента США по национальной | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:50+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В течение пяти лет НАТО планирует нарастить количество истребителей F-35 в своем арсенале на 650 единиц. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он отметил, что количество систем противовоздушной обороны будет увеличено более чем на тысячу единиц.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что более 20 из 32 стран-членов НАТО будут тратить не менее двух процентов ВВП на оборону в 2024 году, а страны-члены альянса в Европе и Канада увеличили свои расходы на оборону на 18%.Салливан заметил, что партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе также увеличивают свои расходы на оборону.Ранее сообщалось, что вопрос о расходах на оборону вызывает разногласия в НАТО, а глава Военного комитета альянса Роб Бауэр обещал обеспечить его боеприпасами к 2032 году, но предупредил о проблемах в оборонном секторе, таких как отставание производства и рост цен.
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нато
НАТО пополнит арсенал истребителей F-35, заявил Салливан
Салливан: НАТО приобретет более 650 истребителями F-35 в течение пяти лет
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В течение пяти лет НАТО планирует нарастить количество истребителей F-35 в своем арсенале на 650 единиц. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что количество систем противовоздушной обороны будет увеличено более чем на тысячу единиц.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что более 20 из 32 стран-членов НАТО будут тратить не менее двух процентов ВВП на оборону в 2024 году, а страны-члены альянса в Европе и Канада увеличили свои расходы на оборону на 18%.
Салливан заметил, что партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе также увеличивают свои расходы на оборону.
Ранее сообщалось, что вопрос о расходах на оборону вызывает разногласия в НАТО, а глава Военного комитета альянса Роб Бауэр обещал обеспечить его боеприпасами к 2032 году, но предупредил о проблемах в оборонном секторе, таких как отставание производства и рост цен.
WP: в декларацию НАТО внесут формулировки о борьбе с коррупцией на Украине