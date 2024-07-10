https://1prime.ru/20240710/sberbank-849983645.html
В Сбербанке сравнили выгодность банковского вклада и ипотеки в России
В Сбербанке сравнили выгодность банковского вклада и ипотеки в России - 10.07.2024, ПРАЙМ
В Сбербанке сравнили выгодность банковского вклада и ипотеки в России
На сегодняшний день деньги выгоднее вкладывать не в ипотеку, а на сберегательный вклад в банке под высокий процент, а уже после с большим первоначальным... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:48+0300
2024-07-10T12:48+0300
2024-07-10T12:48+0300
россия
банковский вклад
ипотека
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день деньги выгоднее вкладывать не в ипотеку, а на сберегательный вклад в банке под высокий процент, а уже после с большим первоначальным капиталом войти в ипотечную программу, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Смысла покупать жилье именно сейчас, ну, большого нет. Сейчас ставки по депозитам составляют 16, 17, 18%, жилье не растет таким темпом. Таким образом, имеет смысл взять деньги, положить их на счет в банке, получить рост этих денег по процентной ставке, сформировать первоначальный капитал и после этого войти в ипотечную программу", - сказал он в интервью RTVI. "Да, она будет стандартной, но платеж за счет большого первоначального взноса, он будет очень приемлемым. Вот, наверное, как имеет смысл вести себя", - добавил топ-менеджер. Ведяхин также отметил, что регулятор действует абсолютно справедливо в текущей ситуации: "когда инфляция разгоняется, ставку, конечно, нужно увеличивать". "Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее опорное заседание ЦБ увеличит ставку на 1 или, скорее всего, даже на 2%. То есть это первое. Как только инфляция начнет замедляться, регулятор однозначно начнет снижать ставку", - добавил он. Также топ-менеджер пояснил, что если резко снизить ключевую ставку, то станет только хуже, "потому что мы привлекли вклады под 16%, ключевая упадет, и если мы будем выдавать под 4%, то у банков будут огромные убытки, банки просто не будут этого делать".
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россия, банковский вклад, ипотека
РОССИЯ, банковский вклад, ипотека
В Сбербанке сравнили выгодность банковского вклада и ипотеки в России
Первый зампред Сбербанка Ведяхин: вклад в банке сейчас выгоднее ипотеки
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. На сегодняшний день деньги выгоднее вкладывать не в ипотеку, а на сберегательный вклад в банке под высокий процент, а уже после с большим первоначальным капиталом войти в ипотечную программу, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Смысла покупать жилье именно сейчас, ну, большого нет. Сейчас ставки по депозитам составляют 16, 17, 18%, жилье не растет таким темпом. Таким образом, имеет смысл взять деньги, положить их на счет в банке, получить рост этих денег по процентной ставке, сформировать первоначальный капитал и после этого войти в ипотечную программу", - сказал он в интервью RTVI.
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"Да, она будет стандартной, но платеж за счет большого первоначального взноса, он будет очень приемлемым. Вот, наверное, как имеет смысл вести себя", - добавил топ-менеджер.
Ведяхин также отметил, что регулятор действует абсолютно справедливо в текущей ситуации: "когда инфляция разгоняется, ставку, конечно, нужно увеличивать".
"Поэтому мы ожидаем, что в ближайшее опорное заседание ЦБ увеличит ставку на 1 или, скорее всего, даже на 2%. То есть это первое. Как только инфляция начнет замедляться, регулятор однозначно начнет снижать ставку", - добавил он.
Также топ-менеджер пояснил, что если резко снизить ключевую ставку, то станет только хуже, "потому что мы привлекли вклады под 16%, ключевая упадет, и если мы будем выдавать под 4%, то у банков будут огромные убытки, банки просто не будут этого делать".