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Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка
Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка - 10.07.2024, ПРАЙМ
Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка
Платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября в рамках сворачивания деятельности банка в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:18+0300
2024-07-10T15:19+0300
экономика
россия
citibank
сбп
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября в рамках сворачивания деятельности банка в РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Платежи/переводы через Систему быстрых платежей (СБП) (подразделы "Быстрые платежи", "Переводы по запросу (на свои счета)" и "Покупки по QR-коду" раздела 7 "Банковские операции" Условий банковского обслуживания) недоступны после 25 сентября 2024 года. Система быстрых платежей будет отключена для всех клиентов Ситибанка. Совершить платеж/перевод через СБП будет невозможно", - говорится в сообщении. Кроме того, с 1 августа 2024 года не будет взиматься ежемесячная комиссия за обслуживание для пакетов CitiOne и Citigold. Также для этих пакетов после 20 сентября прекратят действие дебетовые карты, и их использование будет невозможно. "Использование банковской карты (раздел 6 "Банковская карта", подразделы "Оплата товаров, работ и услуг по карте", "Перевод на карту" и "Получение наличных на терминале" раздела 7 "Банковские операции" Условий банковского обслуживания) недоступно после 20 сентября 2024 года", - указывает банк. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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россия, citibank, сбп
Экономика, РОССИЯ, Citibank, СБП
15:18 10.07.2024 (обновлено: 15:19 10.07.2024)
 
Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка

Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка с 25 сентября

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк% Логотип citibank
% Логотип citibank - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября в рамках сворачивания деятельности банка в РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Платежи/переводы через Систему быстрых платежей (СБП) (подразделы "Быстрые платежи", "Переводы по запросу (на свои счета)" и "Покупки по QR-коду" раздела 7 "Банковские операции" Условий банковского обслуживания) недоступны после 25 сентября 2024 года. Система быстрых платежей будет отключена для всех клиентов Ситибанка. Совершить платеж/перевод через СБП будет невозможно", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 августа 2024 года не будет взиматься ежемесячная комиссия за обслуживание для пакетов CitiOne и Citigold. Также для этих пакетов после 20 сентября прекратят действие дебетовые карты, и их использование будет невозможно.
"Использование банковской карты (раздел 6 "Банковская карта", подразделы "Оплата товаров, работ и услуг по карте", "Перевод на карту" и "Получение наличных на терминале" раздела 7 "Банковские операции" Условий банковского обслуживания) недоступно после 20 сентября 2024 года", - указывает банк.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
 
ЭкономикаРОССИЯCitibankСБП
 
 
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