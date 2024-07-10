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Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка

Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка - 10.07.2024, ПРАЙМ

Платежи и переводы по СБП станут недоступны для клиентов Ситибанка

Платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября в рамках сворачивания деятельности банка в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:18+0300

2024-07-10T15:18+0300

2024-07-10T15:19+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Платежи и переводы через Систему быстрых платежей (СБП) станут недоступны для всех клиентов Ситибанка с 25 сентября в рамках сворачивания деятельности банка в РФ, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Платежи/переводы через Систему быстрых платежей (СБП) (подразделы "Быстрые платежи", "Переводы по запросу (на свои счета)" и "Покупки по QR-коду" раздела 7 "Банковские операции" Условий банковского обслуживания) недоступны после 25 сентября 2024 года. Система быстрых платежей будет отключена для всех клиентов Ситибанка. Совершить платеж/перевод через СБП будет невозможно", - говорится в сообщении. Кроме того, с 1 августа 2024 года не будет взиматься ежемесячная комиссия за обслуживание для пакетов CitiOne и Citigold. Также для этих пакетов после 20 сентября прекратят действие дебетовые карты, и их использование будет невозможно. "Использование банковской карты (раздел 6 "Банковская карта", подразделы "Оплата товаров, работ и услуг по карте", "Перевод на карту" и "Получение наличных на терминале" раздела 7 "Банковские операции" Условий банковского обслуживания) недоступно после 20 сентября 2024 года", - указывает банк. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта 2022 года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, citibank, сбп