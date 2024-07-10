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Сербия не является "пешкой" России или США, заявил Вучич - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Сербия не является "пешкой" России или США, заявил Вучич
Сербия не является "пешкой" России или США, заявил Вучич - 10.07.2024, ПРАЙМ
Сербия не является "пешкой" России или США, заявил Вучич
Сербия не является "пешкой" России или США, заявил президент страны Александр Вучич. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:31+0300
2024-07-10T15:32+0300
политика
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 10 июл – ПРАЙМ. Сербия не является "пешкой" России или США, заявил президент страны Александр Вучич.Ранее бывший командующий НАТО в Европе, отставной генерал Уэсли Кларк заявлял CNN, что НАТО "должна была сделать больше для Украины", приведя в пример Косово 25 лет назад."Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не (построенные – ред.) автотрассы и железные дороги, поддержка и помощь кому-либо, но убийства нашего народа и детей. Это исторические факты, и они не изменятся", - ответил ему Вучич.Он также напомнил слова Кларка о том, что Сербия - агент или пешка России на Балканах. Как ответил Вучич, Белград не является ни российской, ни американской пешкой, и никогда ей не станет. С 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО наносили по Сербии авиаудары. В результате бомбардировок более 2,5 тысячи человек погибли, из них 87 - дети. Кроме того, бомбы нанесли ущерб на 100 миллиардов долларов, а также спровоцировали рост онкологических заболеваний. В 2000 году окружной суд Белграда признал Кларка, а также экс-генсека НАТО Хавьера Солана виновными за военные преступления в ходе бомбардировок. Однако в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича свергли, а новые власти отменили приговор.
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александр вучич, сербия, россия, сша
Политика, Александр Вучич, СЕРБИЯ, РОССИЯ, США
15:31 10.07.2024 (обновлено: 15:32 10.07.2024)
 
Сербия не является "пешкой" России или США, заявил Вучич

Вучич заявил экс-генералу НАТО, что Сербия не является "пешкой" России или США

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 10 июл – ПРАЙМ. Сербия не является "пешкой" России или США, заявил президент страны Александр Вучич.
Ранее бывший командующий НАТО в Европе, отставной генерал Уэсли Кларк заявлял CNN, что НАТО "должна была сделать больше для Украины", приведя в пример Косово 25 лет назад.
"Уэсли Кларк оставил свой неизгладимый след на Балканах. К сожалению, этот след – не (построенные – ред.) автотрассы и железные дороги, поддержка и помощь кому-либо, но убийства нашего народа и детей. Это исторические факты, и они не изменятся", - ответил ему Вучич.
Он также напомнил слова Кларка о том, что Сербия - агент или пешка России на Балканах. Как ответил Вучич, Белград не является ни российской, ни американской пешкой, и никогда ей не станет.
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Вчера, 12:57
С 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО наносили по Сербии авиаудары. В результате бомбардировок более 2,5 тысячи человек погибли, из них 87 - дети. Кроме того, бомбы нанесли ущерб на 100 миллиардов долларов, а также спровоцировали рост онкологических заболеваний.
В 2000 году окружной суд Белграда признал Кларка, а также экс-генсека НАТО Хавьера Солана виновными за военные преступления в ходе бомбардировок. Однако в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича свергли, а новые власти отменили приговор.
 
ПолитикаАлександр ВучичСЕРБИЯРОССИЯСША
 
 
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