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Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций

Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций - 10.07.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил повышение налога на прибыль организаций

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым, в частности, предусматривается увеличение с 2025 года ставки налоги на прибыль организаций с 20% до | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:54+0300

2024-07-10T12:54+0300

2024-07-10T13:12+0300

налоги

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым, в частности, предусматривается увеличение с 2025 года ставки налоги на прибыль организаций с 20% до 25%.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.Законом предусматривается повышение федеральной части налога на прибыль организаций – с 3% до 8%. Ставка налога в региональной части сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.Вводится федеральный инвестиционный вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит и категории лиц, имеющих право на вычет, и объектов, к которым он применяется, условия и порядок определения его размера.При этом вычет не смогут применять: иностранные организации - налоговые резиденты РФ; организации - участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений; кредитные организации; организации – производители этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, пива и сахаросодержащих напитков.Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия: неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. А единый тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%.Пониженный тариф в 7,6% устанавливается и для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций. Речь идет о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также других организациях, относящихся к традиционным религиозным конфессиям.Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН): по доходам - до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов, с одновременным введением обязанности по уплате НДС при доходах более 60 миллионов рублей. Плательщики УСН с доходом до 60 миллионов рублей будут освобождаться от НДС автоматически без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления.Диапазон ставок налога на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, которые могут устанавливаться региональными законами, увеличивается до 9,5-10 миллионов с 2,5-3 миллионов рублей за один такой центр. А в случаях, кода ставка налога не определена законом субъекта РФ, их налогообложение будет осуществляться по ставке 9,5 миллиона рублей за центр (сейчас - 2,5 миллиона рублей).

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