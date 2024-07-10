https://1prime.ru/20240710/sf-849984690.html

Совет Федерации повысил госпошлины на ряд юридических действий

Совет Федерации повысил госпошлины на ряд юридических действий - 10.07.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации повысил госпошлины на ряд юридических действий

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий госпошлины на ряд юридически значимых действий. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:04+0300

2024-07-10T13:04+0300

2024-07-10T13:04+0300

налоги

совфед

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc7476918da326e0d09206f31cfacf3.jpg

МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий госпошлины на ряд юридически значимых действий. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Так, за расторжение брака придётся заплатить госпошлину 5000 рублей (сейчас 650 рублей), если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также если они разводятся через суд. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного подтверждающего уровень квалификации документа, либо его дубликата взамен утерянного повышается до 2000 с 1300 рублей, внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей, выдачу дубликата – до 2000 рублей с 1300 рублей. За смену имени госпошлина составит 5000 рублей вместо 1600 рублей, включая свидетельство о его перемене. За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина повышается до 500 с 350 рублей. Пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов увеличивается до 350 с 200 рублей. Документом устанавливается госпошлина в размере 3500 рублей за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений, а также госпошлина в размере 1600 рублей за внесение в них изменений. До 400 тысяч (сейчас 35 тысяч) рублей увеличивается госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного монопольным законодательством, а если ходатайство предусмотрено законодательством о естественных монополиях – до 50 тысяч с 16 тысяч рублей. Пошлина в размере 150 тысяч рублей теперь будет браться за госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации. СДЕЛКИ С ДОРОГОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ Увеличится и пошлина за госрегистрацию прав на недвижимость кадастровой стоимостью более 20-22 миллионов рублей и сделок с ней. Фиксированные размеры госпошлин повышаются вдвое для физлиц (до 4000 рублей) и организаций (до 44 тысячи рублей) при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не определена или не превышает 20 миллионов и 22 миллионов рублей соответственно. Если стоимость недвижимости превышает эти пороговые значения, то пошлина для физлиц составит 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности на нее, и не более 500 тысяч рублей, а для организаций - 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 миллиона рублей. Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших между собой договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, пошлина сохраняется на уровне 2000 рублей независимо от его стоимости. Фиксированная пошлина в 22 тысячи рублей сохраняется и за госрегистрацию права общей долевой собственности на переданную в ПИФ недвижимость и сделки с ней, если ее кадастровая стоимость не превышает 22 миллиона рублей. При превышении этого порога пошлина составит 0,2% цены сделки, но не менее 0,2% цены сделки, являющейся основанием перехода права собственности, и не более 1 миллиона рублей. Пошлина за государственный кадастровый учет созданных (образованных) объектов недвижимости устанавливается для физлиц в размере 2000 рублей, организаций - 22 тысячи рублей, за изменение сведений об объекте недвижимости – 1000 рублей и 2000 рублей соответственно. А если одновременно с таким учетом осуществляется и госрегистрация прав на созданные (образованные) объекты недвижимости, стоимость которых не определена или не превышает 20 миллионов рублей для физлиц и 22 миллиона рублей для организаций, то пошлина для них, соответственно составит 6000 рублей и 66 тысяч рублей. В случае превышения этой стоимости будут браться пошлины для сделок с такой дорогой недвижимостью, увеличенные на 2000 рублей для физлиц, на 22 тысячи рублей - для организаций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, недвижимость