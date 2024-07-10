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Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store
Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store - 10.07.2024, ПРАЙМ
Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store
Официальное приложение каршеринга "Ситидрайв" снова доступно в App Store, компания вела переговоры по этому поводу с Apple, рассказал генеральный директор... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:30+0300
2024-07-10T11:30+0300
2024-07-10T11:30+0300
россия
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ситидрайв
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Официальное приложение каршеринга "Ситидрайв" снова доступно в App Store, компания вела переговоры по этому поводу с Apple, рассказал генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев. В декабре 2023 года приложение "Ситидрайва" стало недоступно для скачивания в App Store. Приложения, уже установленные на iPhone, работали в прежнем режиме. Позже компания представила новое приложение "Каршеринг Ситидрайв!" вместо удаленного, но в мае оно также пропало из App Store, об этом компания сообщала в своем Telegram-канале. "Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение "Ситидрайва" вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений!", - сказал Мингажев, чьи слова приводятся в релизе компании. Как отметили в сервисе, в ближайшие дни в приложении появится ряд опций, уже доступных на Android, а именно пост-осмотр, возможность простого возмещения денежных средств за заправку машины. Тем, кто продолжал использовать приложение после удаления из магазина, будет нужно обновить его до новой версии. "Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны", - добавили в "Ситидрайве".
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россия, app store, ситидрайв
РОССИЯ, App Store, Ситидрайв
Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store
Приложение каршеринга "Ситидрайв" снова доступно в App Store
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Официальное приложение каршеринга "Ситидрайв" снова доступно в App Store, компания вела переговоры по этому поводу с Apple, рассказал генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев.
В декабре 2023 года приложение "Ситидрайва" стало недоступно для скачивания в App Store. Приложения, уже установленные на iPhone, работали в прежнем режиме. Позже компания представила новое приложение "Каршеринг Ситидрайв!" вместо удаленного, но в мае оно также пропало из App Store, об этом компания сообщала в своем Telegram-канале.
"Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение "Ситидрайва" вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений!", - сказал Мингажев, чьи слова приводятся в релизе компании.
Как отметили в сервисе, в ближайшие дни в приложении появится ряд опций, уже доступных на Android, а именно пост-осмотр, возможность простого возмещения денежных средств за заправку машины. Тем, кто продолжал использовать приложение после удаления из магазина, будет нужно обновить его до новой версии.
"Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны", - добавили в "Ситидрайве".
Приложение Rutube вновь стало доступно в App Store