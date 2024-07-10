https://1prime.ru/20240710/sitidrayv-849980537.html

Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store

Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store - 10.07.2024, ПРАЙМ

Приложение "Ситидрайв" снова доступно в App Store

Официальное приложение каршеринга "Ситидрайв" снова доступно в App Store, компания вела переговоры по этому поводу с Apple, рассказал генеральный директор... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:30+0300

2024-07-10T11:30+0300

2024-07-10T11:30+0300

россия

app store

ситидрайв

https://cdnn.1prime.ru/img/83948/51/839485156_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f2b3ee254ae223d79f1fc2837058cf51.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Официальное приложение каршеринга "Ситидрайв" снова доступно в App Store, компания вела переговоры по этому поводу с Apple, рассказал генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев. В декабре 2023 года приложение "Ситидрайва" стало недоступно для скачивания в App Store. Приложения, уже установленные на iPhone, работали в прежнем режиме. Позже компания представила новое приложение "Каршеринг Ситидрайв!" вместо удаленного, но в мае оно также пропало из App Store, об этом компания сообщала в своем Telegram-канале. "Все это время мы вели усердные переговоры с Apple и, наконец, рады сообщить, что основное приложение "Ситидрайва" вновь доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений!", - сказал Мингажев, чьи слова приводятся в релизе компании. Как отметили в сервисе, в ближайшие дни в приложении появится ряд опций, уже доступных на Android, а именно пост-осмотр, возможность простого возмещения денежных средств за заправку машины. Тем, кто продолжал использовать приложение после удаления из магазина, будет нужно обновить его до новой версии. "Все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны", - добавили в "Ситидрайве".

https://1prime.ru/20240627/rutube-849556964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, app store, ситидрайв