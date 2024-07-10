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Президент Словакии одобрил усиление безопасности после покушения на Фицо

Президент Словакии одобрил усиление безопасности после покушения на Фицо - 10.07.2024, ПРАЙМ

Президент Словакии одобрил усиление безопасности после покушения на Фицо

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, предусматривающие введение мер для усиления безопасности госслужащих после покушения на главу кабмина... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:52+0300

2024-07-10T15:52+0300

2024-07-10T15:52+0300

политика

словакия

роберт фицо

безопасность

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БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал поправки, предусматривающие введение мер для усиления безопасности госслужащих после покушения на главу кабмина страны Роберта Фицо. Данный законопроект был одобрен депутатами парламента Словакии 27 июня. Поправки вступят в силу с 15 июля. "Президент Словакии Петер Пеллегрини 8 июля подписал закон от 27 июня о некоторых мерах по улучшению ситуации с безопасностью в республике", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы Словакии в среду. Документ, подписанный президентом Словакии, был разработан правительством вскоре после покушения на премьер-министра республики, которое произошло в середине мая. В Словакии теперь бывшим премьер-министрам и председателям парламента, которые занимали свои посты не менее двух сроков, предоставляется пожизненная охрана и пожизненная выплата в размере более 4 тысяч евро в месяц. Пока эти преференции может получить только бывший премьер Фицо.В Словакии запретили акции с участием большого количества людей рядом с офисом президента, местами заседаний правительства, а также около домов политиков. Охранять будут не только госслужащих, но и глав оппозиционных партий из парламента.Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлове в рамках выездного заседания кабмина. Премьер-министр был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.Премьер-министр Роберт Фицо вернулся к работе 8 июля 2024 года.

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словакия, роберт фицо, безопасность