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Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах
Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах - 10.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах
Украина пытается убедить президента Южной Кореи изменить политику и отправить снаряды Киеву, передает агентство Bloomberg. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:25+0300
2024-07-10T10:25+0300
украина
всу
снаряды
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украина пытается убедить президента Южной Кореи изменить политику и отправить снаряды Киеву, передает агентство Bloomberg."Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, могут помочь выйти из нынешнего тупика на линии фронта", — заявил агентству профессор южнокорейского женского университета Ихва Пак Вон Гон.Отмечается, что у Южной Кореи есть более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, отвечающих стандартам НАТО. Глава Южной Кореи примет участие в саммите НАТО, где также будет обсуждаться расширение военного сотрудничества с Россией и КНДР."Прямые поставки оружия на Украину - это серьезный шаг, и это решение должно приниматься исходя из национальных интересов Южной Кореи, которые также должны учитывать ее долгосрочные интересы по отношению к России", — резюмировала Рейчел Минъюнг Ли, старший научный сотрудник программы "38 Север" Стимсоновского центра.
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украина, всу, снаряды
УКРАИНА, ВСУ, снаряды
10:25 10.07.2024
 
Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах

Bloomberg: Украине нужны артиллерийские снаряды, которых у Южной Кореи миллионы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украина пытается убедить президента Южной Кореи изменить политику и отправить снаряды Киеву, передает агентство Bloomberg.
"Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, могут помочь выйти из нынешнего тупика на линии фронта", — заявил агентству профессор южнокорейского женского университета Ихва Пак Вон Гон.
Отмечается, что у Южной Кореи есть более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, отвечающих стандартам НАТО. Глава Южной Кореи примет участие в саммите НАТО, где также будет обсуждаться расширение военного сотрудничества с Россией и КНДР.
"Прямые поставки оружия на Украину - это серьезный шаг, и это решение должно приниматься исходя из национальных интересов Южной Кореи, которые также должны учитывать ее долгосрочные интересы по отношению к России", — резюмировала Рейчел Минъюнг Ли, старший научный сотрудник программы "38 Север" Стимсоновского центра.
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Британия продолжит разрешать ВСУ наносить удары по России, пишут СМИ
09:30
 
УКРАИНАВСУснаряды
 
 
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