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Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах

Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах - 10.07.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как Киев может покрыть нужду в западных снарядах

Украина пытается убедить президента Южной Кореи изменить политику и отправить снаряды Киеву, передает агентство Bloomberg. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:25+0300

2024-07-10T10:25+0300

2024-07-10T10:25+0300

украина

всу

снаряды

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Украина пытается убедить президента Южной Кореи изменить политику и отправить снаряды Киеву, передает агентство Bloomberg."Те виды оружия, которые Южная Корея может предоставить Украине, могут помочь выйти из нынешнего тупика на линии фронта", — заявил агентству профессор южнокорейского женского университета Ихва Пак Вон Гон.Отмечается, что у Южной Кореи есть более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, отвечающих стандартам НАТО. Глава Южной Кореи примет участие в саммите НАТО, где также будет обсуждаться расширение военного сотрудничества с Россией и КНДР."Прямые поставки оружия на Украину - это серьезный шаг, и это решение должно приниматься исходя из национальных интересов Южной Кореи, которые также должны учитывать ее долгосрочные интересы по отношению к России", — резюмировала Рейчел Минъюнг Ли, старший научный сотрудник программы "38 Север" Стимсоновского центра.

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украина, всу, снаряды