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СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа" - 10.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа" - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"
США и Европа усилили меры безопасности на своих военных базах на фоне якобы готовящегося саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:00+0300
2024-07-10T10:00+0300
россия
сша
европа
нацбезопасность
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. США и Европа усилили меры безопасности на своих военных базах на фоне якобы готовящегося саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.Так, отмечается, что в американкую разведку поступила информация, что якобы связанные с российской стороной лица собираются совершить серию атак по саботажу военных объектов США. При этом телеканал заявил, что Вашингтон отказался комментировать усиление мер безопасности. Ранее сообщалось, что несколько американских и европейских военных баз перевели в состояние повышенной готовности на фоне угрозы терактов. Сообщалось, что мишенью атак могут стать американский военный персонал или объекты.
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россия, сша, европа, нацбезопасность
РОССИЯ, США, ЕВРОПА, нацбезопасность
10:00 10.07.2024
 
СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"

CNN: безопасность на базах США в Европе усилили из-за якобы подготовки саботажа

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. США и Европа усилили меры безопасности на своих военных базах на фоне якобы готовящегося саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
Так, отмечается, что в американкую разведку поступила информация, что якобы связанные с российской стороной лица собираются совершить серию атак по саботажу военных объектов США. При этом телеканал заявил, что Вашингтон отказался комментировать усиление мер безопасности.
Ранее сообщалось, что несколько американских и европейских военных баз перевели в состояние повышенной готовности на фоне угрозы терактов. Сообщалось, что мишенью атак могут стать американский военный персонал или объекты.
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