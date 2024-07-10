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СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"

СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа" - 10.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: безопасность на базах США в Европе усилили из опасений "саботажа"

США и Европа усилили меры безопасности на своих военных базах на фоне якобы готовящегося саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:00+0300

2024-07-10T10:00+0300

2024-07-10T10:00+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. США и Европа усилили меры безопасности на своих военных базах на фоне якобы готовящегося саботажа со стороны связанных с Россией лиц. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.Так, отмечается, что в американкую разведку поступила информация, что якобы связанные с российской стороной лица собираются совершить серию атак по саботажу военных объектов США. При этом телеканал заявил, что Вашингтон отказался комментировать усиление мер безопасности. Ранее сообщалось, что несколько американских и европейских военных баз перевели в состояние повышенной готовности на фоне угрозы терактов. Сообщалось, что мишенью атак могут стать американский военный персонал или объекты.

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