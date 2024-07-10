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США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября

США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября - 10.07.2024, ПРАЙМ

США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября

США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:48+0300

2024-07-10T17:48+0300

2024-07-10T18:03+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, говорится в лицензии американского минфина.Граждане или организации из США имеют право платить налоги, сборы и пошлины на импорт, а также приобретать разрешения, лицензии, регистрационные документы, сертификаты или возмещать налоги при участии Банка России, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов. Эти операции должны быть разовыми или необходимыми для осуществления ежедневных операций в России. Такие операции могут проводиться гражданами или организациями США до 9 октября 2024 года.

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