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США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября
США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября - 10.07.2024, ПРАЙМ
США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября
США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:48+0300
2024-07-10T17:48+0300
2024-07-10T18:03+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, говорится в лицензии американского минфина.Граждане или организации из США имеют право платить налоги, сборы и пошлины на импорт, а также приобретать разрешения, лицензии, регистрационные документы, сертификаты или возмещать налоги при участии Банка России, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов. Эти операции должны быть разовыми или необходимыми для осуществления ежедневных операций в России. Такие операции могут проводиться гражданами или организациями США до 9 октября 2024 года.
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Политика, США, Минфин США, платежи, РОССИЯ
США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября
США разрешили американским компаниям платежи в интересах РФ до 9 октября
ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. США разрешили американским гражданам и организациям платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации до 9 октября 2024 года, говорится в лицензии американского минфина.
Граждане или организации из США имеют право платить налоги, сборы и пошлины на импорт, а также приобретать разрешения, лицензии, регистрационные документы, сертификаты или возмещать налоги при участии Банка России, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов. Эти операции должны быть разовыми или необходимыми для осуществления ежедневных операций в России.
Такие операции могут проводиться гражданами или организациями США до 9 октября 2024 года.