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Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады
Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады - 10.07.2024, ПРАЙМ
Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады
Российские банки в преддверии ожидаемого роста ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ смещают максимальные ставки с шестимесячных вкладов на | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T07:42+0300
2024-07-10T07:42+0300
россия
банки
ставка банка россии
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки в преддверии ожидаемого роста ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ смещают максимальные ставки с шестимесячных вкладов на вклады сроком на год, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "В связи с ожиданиями рынка по росту ключевой ставки произошло и соответствующее изменение на рынке вкладов: если еще в первом полугодии у многих банков максимальная ставка предлагалась по вкладам сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год",- сказал он. "В мае пришло понимание того, что высокие ставки всерьез и надолго. Рынок ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 июля с нынешнего уровня 16% до 18%. Хотя в прогнозе ЦБ на 2024 год и заложено, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 15-16%, но с учетом текущих тенденций это предположение становится малореалистичным", - считает аналитик. Эксперт ожидает, что приток вкладов населения из-за роста ставок усилится. Также росту вкладов способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве. "Кроме того, с 1 июля завершилось действие программы льготной ипотеки под 8%. Соответственно, деньги, которые направлялись на первоначальные взносы по льготной ипотеке и на обслуживание кредита, могут переместиться на рынок вкладов",- заключил Осадчий. В Альфа-банке максимальная ставка – по годовому вкладу - 18%, по вкладам на три месяца - 15,5%, на шесть – 16,5%, у ВТБ максимальная также по вкладу сроком на год - 18,4%, по вкладам на три месяца – 17%, на полгода - 17,9%. Однако у "Сбера" пока максимальная ставка по вкладам на 8 и 9 месяцев - 18%, а на год – 15,5%, а по вкладам на три месяца - только 14,5%.
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россия, банки, ставка банка россии
РОССИЯ, Банки, ставка Банка России
07:42 10.07.2024
 
Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады

Банки РФ перед ростом ставки ЦБ сместили максимум по ставкам на годовые вклады

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки в преддверии ожидаемого роста ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ смещают максимальные ставки с шестимесячных вкладов на вклады сроком на год, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В связи с ожиданиями рынка по росту ключевой ставки произошло и соответствующее изменение на рынке вкладов: если еще в первом полугодии у многих банков максимальная ставка предлагалась по вкладам сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год",- сказал он.
"В мае пришло понимание того, что высокие ставки всерьез и надолго. Рынок ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 июля с нынешнего уровня 16% до 18%. Хотя в прогнозе ЦБ на 2024 год и заложено, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 15-16%, но с учетом текущих тенденций это предположение становится малореалистичным", - считает аналитик.
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Банки в РФ отметили повышение спроса на льготную ипотеку в июне
Вчера, 19:17
Эксперт ожидает, что приток вкладов населения из-за роста ставок усилится. Также росту вкладов способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве.
"Кроме того, с 1 июля завершилось действие программы льготной ипотеки под 8%. Соответственно, деньги, которые направлялись на первоначальные взносы по льготной ипотеке и на обслуживание кредита, могут переместиться на рынок вкладов",- заключил Осадчий.
В Альфа-банке максимальная ставка – по годовому вкладу - 18%, по вкладам на три месяца - 15,5%, на шесть – 16,5%, у ВТБ максимальная также по вкладу сроком на год - 18,4%, по вкладам на три месяца – 17%, на полгода - 17,9%. Однако у "Сбера" пока максимальная ставка по вкладам на 8 и 9 месяцев - 18%, а на год – 15,5%, а по вкладам на три месяца - только 14,5%.
 
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