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Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады
Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады - 10.07.2024, ПРАЙМ
Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады
Российские банки в преддверии ожидаемого роста ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ смещают максимальные ставки с шестимесячных вкладов на | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T07:42+0300
2024-07-10T07:42+0300
2024-07-10T07:42+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки в преддверии ожидаемого роста ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ смещают максимальные ставки с шестимесячных вкладов на вклады сроком на год, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "В связи с ожиданиями рынка по росту ключевой ставки произошло и соответствующее изменение на рынке вкладов: если еще в первом полугодии у многих банков максимальная ставка предлагалась по вкладам сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год",- сказал он. "В мае пришло понимание того, что высокие ставки всерьез и надолго. Рынок ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 июля с нынешнего уровня 16% до 18%. Хотя в прогнозе ЦБ на 2024 год и заложено, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 15-16%, но с учетом текущих тенденций это предположение становится малореалистичным", - считает аналитик. Эксперт ожидает, что приток вкладов населения из-за роста ставок усилится. Также росту вкладов способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве. "Кроме того, с 1 июля завершилось действие программы льготной ипотеки под 8%. Соответственно, деньги, которые направлялись на первоначальные взносы по льготной ипотеке и на обслуживание кредита, могут переместиться на рынок вкладов",- заключил Осадчий. В Альфа-банке максимальная ставка – по годовому вкладу - 18%, по вкладам на три месяца - 15,5%, на шесть – 16,5%, у ВТБ максимальная также по вкладу сроком на год - 18,4%, по вкладам на три месяца – 17%, на полгода - 17,9%. Однако у "Сбера" пока максимальная ставка по вкладам на 8 и 9 месяцев - 18%, а на год – 15,5%, а по вкладам на три месяца - только 14,5%.
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россия, банки, ставка банка россии
РОССИЯ, Банки, ставка Банка России
Российские банки сместили максимум по ставкам на годовые вклады
Банки РФ перед ростом ставки ЦБ сместили максимум по ставкам на годовые вклады
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки в преддверии ожидаемого роста ключевой ставки на июльском заседании совета директоров ЦБ смещают максимальные ставки с шестимесячных вкладов на вклады сроком на год, рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В связи с ожиданиями рынка по росту ключевой ставки произошло и соответствующее изменение на рынке вкладов: если еще в первом полугодии у многих банков максимальная ставка предлагалась по вкладам сроком на полгода, то сейчас она сместилась на вклады сроком на год",- сказал он.
"В мае пришло понимание того, что высокие ставки всерьез и надолго. Рынок ожидает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 июля с нынешнего уровня 16% до 18%. Хотя в прогнозе ЦБ на 2024 год и заложено, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 15-16%, но с учетом текущих тенденций это предположение становится малореалистичным", - считает аналитик.
Банки в РФ отметили повышение спроса на льготную ипотеку в июне
Эксперт ожидает, что приток вкладов населения из-за роста ставок усилится. Также росту вкладов способствует повышение зарплат, в первую очередь, в обрабатывающей индустрии и в строительстве.
"Кроме того, с 1 июля завершилось действие программы льготной ипотеки под 8%. Соответственно, деньги, которые направлялись на первоначальные взносы по льготной ипотеке и на обслуживание кредита, могут переместиться на рынок вкладов",- заключил Осадчий.
В Альфа-банке максимальная ставка – по годовому вкладу - 18%, по вкладам на три месяца - 15,5%, на шесть – 16,5%, у ВТБ максимальная также по вкладу сроком на год - 18,4%, по вкладам на три месяца – 17%, на полгода - 17,9%. Однако у "Сбера" пока максимальная ставка по вкладам на 8 и 9 месяцев - 18%, а на год – 15,5%, а по вкладам на три месяца - только 14,5%.