https://1prime.ru/20240710/stipendiya-849972711.html
В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам
В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам - 10.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам
В Государственной Думе предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. С подобной инициативой выступила первый... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T07:39+0300
2024-07-10T07:39+0300
2024-07-10T07:39+0300
россия
высшее образование
стипендия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. С подобной инициативой выступила первый заместитель главы комитета нижней палаты по просвещению Яна Лантратова.Депутат уточнила, что ее предложение предусматривает повышение стипендии студентам, которые имеют оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо". По ее словам, нужно повысить выплату тем, кто обучается на всех курсах образовательных программ и имеет право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы. Как добавила Лантратова, подобное предложение поспособствует улучшению материального благополучия студентов, а также улучшению качества их образования и его уровня.
https://1prime.ru/20240630/stipendii-849607981.html
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россия, высшее образование, стипендия
РОССИЯ, высшее образование, стипендия
В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам
В ГД предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители - инвалиды
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. С подобной инициативой выступила первый заместитель главы комитета нижней палаты по просвещению Яна Лантратова.
Депутат уточнила, что ее предложение предусматривает повышение стипендии студентам, которые имеют оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо". По ее словам, нужно повысить выплату тем, кто обучается на всех курсах образовательных программ и имеет право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы.
Как добавила Лантратова, подобное предложение поспособствует улучшению материального благополучия студентов, а также улучшению качества их образования и его уровня.
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