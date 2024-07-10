https://1prime.ru/20240710/stipendiya-849972711.html

В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам

В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам - 10.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили повысить стипендию некоторым студентам

В Государственной Думе предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. С подобной инициативой выступила первый... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T07:39+0300

2024-07-10T07:39+0300

2024-07-10T07:39+0300

россия

высшее образование

стипендия

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. В Государственной Думе предложили повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. С подобной инициативой выступила первый заместитель главы комитета нижней палаты по просвещению Яна Лантратова.Депутат уточнила, что ее предложение предусматривает повышение стипендии студентам, которые имеют оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо". По ее словам, нужно повысить выплату тем, кто обучается на всех курсах образовательных программ и имеет право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы. Как добавила Лантратова, подобное предложение поспособствует улучшению материального благополучия студентов, а также улучшению качества их образования и его уровня.

https://1prime.ru/20240630/stipendii-849607981.html

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россия, высшее образование, стипендия