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Россиян научили, как экономить на зубах - 10.07.2024, ПРАЙМ
Россиян научили, как экономить на зубах
Среди москвичей набирает популярность "стоматологический" туризм, пишет газета "Комсомольская правда". | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:23+0300
2024-07-10T14:23+0300
2024-07-10T14:33+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Среди москвичей набирает популярность "стоматологический" туризм, пишет газета "Комсомольская правда".Так, согласно данным издания, в российской столице стали организовывать специальные туры в соседние регионы, где стоимость стоматологических услуг заметно уступает столичным ценам. Отмечается, что подобные туры включают в себя трансфер до клиники, бронирование отеля и даже экскурсионную программу по выбранному городу. Согласно подсчетам газеты, самым привлекательным городом с точки зрения стоматологического туризма стала Рязань, где лечение кариеса начинается с 5,2 тысячи в сравнении с 10,6 тысячи в Москве.Издание пишет, что туристические фирмы берут относительно небольшие деньги за организацию поездки. К примеру, однодневный тур с двумя посещениями врача стоит 890 рублей, а однодневный тур с одним посещением врача и экскурсией обойдется в 1080 рублей. В то же время стоит учитывать, что сами стоматологические услуги оплачиваются в соответствии с прайс-листом конкретной клиники.
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россия, туризм, стоматология
РОССИЯ, Туризм, стоматология
Россиян научили, как экономить на зубах
"Комсомольская правда": в Москве набирает популярность "стоматологические" туры
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ
. Среди москвичей набирает популярность "стоматологический" туризм, пишет
газета "Комсомольская правда".
Так, согласно данным издания, в российской столице стали организовывать специальные туры в соседние регионы, где стоимость стоматологических услуг заметно уступает столичным ценам.
Отмечается, что подобные туры включают в себя трансфер до клиники, бронирование отеля и даже экскурсионную программу по выбранному городу. Согласно подсчетам газеты, самым привлекательным городом с точки зрения стоматологического туризма стала Рязань, где лечение кариеса начинается с 5,2 тысячи в сравнении с 10,6 тысячи в Москве.
Издание пишет, что туристические фирмы берут относительно небольшие деньги за организацию поездки. К примеру, однодневный тур с двумя посещениями врача стоит 890 рублей, а однодневный тур с одним посещением врача и экскурсией обойдется в 1080 рублей.
В то же время стоит учитывать, что сами стоматологические услуги оплачиваются в соответствии с прайс-листом конкретной клиники.
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