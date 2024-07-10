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Россиян научили, как экономить на зубах

Россиян научили, как экономить на зубах - 10.07.2024, ПРАЙМ

Россиян научили, как экономить на зубах

Среди москвичей набирает популярность "стоматологический" туризм, пишет газета "Комсомольская правда". | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:23+0300

2024-07-10T14:23+0300

2024-07-10T14:33+0300

россия

туризм

стоматология

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Среди москвичей набирает популярность "стоматологический" туризм, пишет газета "Комсомольская правда".Так, согласно данным издания, в российской столице стали организовывать специальные туры в соседние регионы, где стоимость стоматологических услуг заметно уступает столичным ценам. Отмечается, что подобные туры включают в себя трансфер до клиники, бронирование отеля и даже экскурсионную программу по выбранному городу. Согласно подсчетам газеты, самым привлекательным городом с точки зрения стоматологического туризма стала Рязань, где лечение кариеса начинается с 5,2 тысячи в сравнении с 10,6 тысячи в Москве.Издание пишет, что туристические фирмы берут относительно небольшие деньги за организацию поездки. К примеру, однодневный тур с двумя посещениями врача стоит 890 рублей, а однодневный тур с одним посещением врача и экскурсией обойдется в 1080 рублей. В то же время стоит учитывать, что сами стоматологические услуги оплачиваются в соответствии с прайс-листом конкретной клиники.

https://1prime.ru/20231228/842682800.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, стоматология