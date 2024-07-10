https://1prime.ru/20240710/terakt-849977871.html
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" - 10.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:06+0300
2024-07-10T10:06+0300
2024-07-10T10:31+0300
происшествия
россия
фсб
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848217267_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_9cd443e1a1d4b1480a418efbd6ed01cb.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, служившего на авианосце, вышел сотрудник украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры, представившись "Олегом".Он использовал психологические приемы, обещая помочь в выезде за границу по поддельным документам и угрожая привлечь его к уголовной ответственности за финансирование ВСУ.В результате офицер обратился в органы безопасности, которые начали оперативное расследование. Украинская спецслужба направила через транспортно-логистическую компанию компоненты для создания зажигательного устройства, уверяя офицера, что после совершения теракта он будет эвакуирован в Финляндию.После получения видеозаписи с инсценировкой теракта, офицер оставался под контролем спецслужб, однако украинский куратор перестал выходить на связь и удалил аккаунты, заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240708/fsb-849898448.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848217267_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_04801ecaeedf6b74734843fcab38bd0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фсб, теракт
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, теракт
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ предотвратила попытку совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов"
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, служившего на авианосце, вышел сотрудник украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры, представившись "Олегом".
Он использовал психологические приемы, обещая помочь в выезде за границу по поддельным документам и угрожая привлечь его к уголовной ответственности за финансирование ВСУ.
В результате офицер обратился в органы безопасности, которые начали оперативное расследование. Украинская спецслужба направила через транспортно-логистическую компанию компоненты для создания зажигательного устройства, уверяя офицера, что после совершения теракта он будет эвакуирован в Финляндию.
После получения видеозаписи с инсценировкой теракта, офицер оставался под контролем спецслужб, однако украинский куратор перестал выходить на связь и удалил аккаунты, заключили в ведомстве.
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3