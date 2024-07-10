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ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" - 10.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:06+0300

2024-07-10T10:06+0300

2024-07-10T10:31+0300

происшествия

россия

фсб

теракт

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, служившего на авианосце, вышел сотрудник украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры, представившись "Олегом".Он использовал психологические приемы, обещая помочь в выезде за границу по поддельным документам и угрожая привлечь его к уголовной ответственности за финансирование ВСУ.В результате офицер обратился в органы безопасности, которые начали оперативное расследование. Украинская спецслужба направила через транспортно-логистическую компанию компоненты для создания зажигательного устройства, уверяя офицера, что после совершения теракта он будет эвакуирован в Финляндию.После получения видеозаписи с инсценировкой теракта, офицер оставался под контролем спецслужб, однако украинский куратор перестал выходить на связь и удалил аккаунты, заключили в ведомстве.

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россия, фсб, теракт