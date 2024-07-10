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ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" - 10.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов" - 10.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:06+0300
2024-07-10T10:31+0300
происшествия
россия
фсб
теракт
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", — сказано в заявлении ведомства.Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, служившего на авианосце, вышел сотрудник украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры, представившись "Олегом".Он использовал психологические приемы, обещая помочь в выезде за границу по поддельным документам и угрожая привлечь его к уголовной ответственности за финансирование ВСУ.В результате офицер обратился в органы безопасности, которые начали оперативное расследование. Украинская спецслужба направила через транспортно-логистическую компанию компоненты для создания зажигательного устройства, уверяя офицера, что после совершения теракта он будет эвакуирован в Финляндию.После получения видеозаписи с инсценировкой теракта, офицер оставался под контролем спецслужб, однако украинский куратор перестал выходить на связь и удалил аккаунты, заключили в ведомстве.
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россия, фсб, теракт
Происшествия, РОССИЯ, ФСБ, теракт
10:06 10.07.2024 (обновлено: 10:31 10.07.2024)
 
ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце "Адмирал Кузнецов"

ФСБ предотвратила попытку совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря
Учения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытки украинских спецслужб совершить теракт на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в городе Мурманске", — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что в марте 2024 года на гражданина России, служившего на авианосце, вышел сотрудник украинской спецслужбы через интернет-мессенджеры, представившись "Олегом".
Он использовал психологические приемы, обещая помочь в выезде за границу по поддельным документам и угрожая привлечь его к уголовной ответственности за финансирование ВСУ.
В результате офицер обратился в органы безопасности, которые начали оперативное расследование. Украинская спецслужба направила через транспортно-логистическую компанию компоненты для создания зажигательного устройства, уверяя офицера, что после совершения теракта он будет эвакуирован в Финляндию.
После получения видеозаписи с инсценировкой теракта, офицер оставался под контролем спецслужб, однако украинский куратор перестал выходить на связь и удалил аккаунты, заключили в ведомстве.
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