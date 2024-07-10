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Shell и TotalEnergies получили доли в проекте СПГ-терминала в ОАЭ

Shell и TotalEnergies получили доли в проекте СПГ-терминала в ОАЭ - 10.07.2024, ПРАЙМ

Shell и TotalEnergies получили доли в проекте СПГ-терминала в ОАЭ

Компании Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui получили по 10% в проекте строительства терминала для сжиженного природного газа в промышленной зоне Рувейс на западе | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:08+0300

2024-07-10T15:08+0300

2024-07-10T15:08+0300

энергетика

оаэ

спг

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ДУБАЙ, 10 июл - ПРАЙМ. Компании Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui получили по 10% в проекте строительства терминала для сжиженного природного газа в промышленной зоне Рувейс на западе эмирата Абу-Даби стоимостью 5,5 миллиарда долларов, церемония подписания соглашений с иностранными партнерами прошла в среду, сообщается в пресс-релизе Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), которая сохранила за собой 60% долю в проекте. При этом Shell взяла обязательство закупать 1 миллион тонн СПГ в год, а Mitsui - 0,6 миллиона тонн СПГ в год, в результате чего 70% производственной мощности уже законтрактовано, отмечается в пресс-релизе. В июне совет директоров ADNOC под председательством наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда Бен Мухаммеда Бен Заеда Аль Нахайяна утвердил решение об инвестициях в строительство СПГ-терминала мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Контракт на строительство объекта стоимостью 5,5 миллиарда долларов будет подписан с совместным предприятием, созданным Technip Energies при участии JGC Corporation и NMDC Energy. После реализации проекта мощности ADNOC в ОАЭ вырастут более чем вдвое и достигнут 15 миллионов тонн СПГ в год.

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