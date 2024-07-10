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Ремонты на НПЗ не повлияют на выпуск топлива, заявили в Минэнерго - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Ремонты на НПЗ не повлияют на выпуск топлива, заявили в Минэнерго
Ремонты на НПЗ не повлияют на выпуск топлива, заявили в Минэнерго - 10.07.2024, ПРАЙМ
Ремонты на НПЗ не повлияют на выпуск топлива, заявили в Минэнерго
Плановые ремонты на НПЗ не влияют на выпуск топлива, запасов достаточно, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:38+0300
2024-07-10T19:38+0300
энергетика
россия
топливо
бензин
дизель
нпз
ремонт на нпз
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Плановые ремонты на НПЗ не влияют на выпуск топлива, запасов достаточно, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Плановые ремонтные и профилактические работы на НПЗ ведутся в соответствии с графиком и не влияют на выполнение плановых показателей по производству и поставкам топлива на внутренний рынок", — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что запасы по автомобильным бензинам они составляют 1,96 миллиона тонн, по дизельному топливу — 3,41 миллиона тонн.Минэнерго 5 июля сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ. Правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа.
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россия, топливо, бензин, дизель, нпз, ремонт на нпз
Энергетика, РОССИЯ, топливо, Бензин, дизель, НПЗ, ремонт на НПЗ
19:38 10.07.2024
 
Ремонты на НПЗ не повлияют на выпуск топлива, заявили в Минэнерго

Минэнерго: ремонты на НПЗ не влияют на выпуск топлива, запасов достаточно

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в регионах России
Продажа дизельного топлива в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Плановые ремонты на НПЗ не влияют на выпуск топлива, запасов достаточно, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Плановые ремонтные и профилактические работы на НПЗ ведутся в соответствии с графиком и не влияют на выполнение плановых показателей по производству и поставкам топлива на внутренний рынок", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что запасы по автомобильным бензинам они составляют 1,96 миллиона тонн, по дизельному топливу — 3,41 миллиона тонн.
Минэнерго 5 июля сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.
Правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа.
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ЭнергетикаРОССИЯтопливоБензиндизельНПЗремонт на НПЗ
 
 
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