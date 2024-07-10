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Цены на цветные металлы снижаются после выхода данных по инфляции в Китае
Цены на цветные металлы снижаются после выхода данных по инфляции в Китае - 10.07.2024, ПРАЙМ
Цены на цветные металлы снижаются после выхода данных по инфляции в Китае
Цены на медь и большинство других цветных металлов упали в среду на фоне разочаровывающих данных по инфляции в Китае и укрепления доллара США. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:49+0300
2024-07-10T11:49+0300
2024-07-10T11:49+0300
рынки
цветные металлы
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на медь и большинство других цветных металлов упали в среду на фоне разочаровывающих данных по инфляции в Китае и укрепления доллара США.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 05.55 по Гринвичу подешевели на 0,6%, до 9812,50 доллара за тонну, а наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE упали на 1%, до 79 510 юаней (10 928,31 доллара) за тонну.Потребительские цены в Китае выросли в июне пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась.Индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее после роста на 0,3% в мае. Июньский показатель стал самым низким за последние три месяца, показали данные Национального бюро статистики в среду. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост CPI на 0,4%.На рынок также повлияло укрепление доллара после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл осторожно высказался о том, как скоро произойдет снижение процентных ставок.Укрепление доллара приводит к подорожанию сырьевых товаров, чья цена выражается в американской валюте.Алюминий на LME подешевел на 0,5%, до 2483 долларов за тонну, никель - на 0,5%, до 17 060 долларов, цинк - на 0,4%, до 2918,50 доллара, олово - на 0,3%, до 34 250 долларов. Свинец подорожал на 0,3%, до 2201,50 доллара.На SHFE алюминий потерял 1%, до 20 210 юаней за тонну, свинец снизился на 1,1%, до 19 440 юаней, никель упал на 2,4%, до 134 420 юаней, цинк опустился на 1,2%, до 24 130 юаней, а олово подешевело на 0,1%, до 277 080 юаней.
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рынки, цветные металлы
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на медь и большинство других цветных металлов упали в среду на фоне разочаровывающих данных по инфляции в Китае и укрепления доллара США.
Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 05.55 по Гринвичу подешевели на 0,6%, до 9812,50 доллара за тонну, а наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE упали на 1%, до 79 510 юаней (10 928,31 доллара) за тонну.
Потребительские цены в Китае выросли в июне пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась.
Индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее после роста на 0,3% в мае. Июньский показатель стал самым низким за последние три месяца, показали данные Национального бюро статистики в среду. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост CPI на 0,4%.
На рынок также повлияло укрепление доллара после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл осторожно высказался о том, как скоро произойдет снижение процентных ставок.
Укрепление доллара приводит к подорожанию сырьевых товаров, чья цена выражается в американской валюте.
Алюминий на LME подешевел на 0,5%, до 2483 долларов за тонну, никель - на 0,5%, до 17 060 долларов, цинк - на 0,4%, до 2918,50 доллара, олово - на 0,3%, до 34 250 долларов. Свинец подорожал на 0,3%, до 2201,50 доллара.
На SHFE алюминий потерял 1%, до 20 210 юаней за тонну, свинец снизился на 1,1%, до 19 440 юаней, никель упал на 2,4%, до 134 420 юаней, цинк опустился на 1,2%, до 24 130 юаней, а олово подешевело на 0,1%, до 277 080 юаней.