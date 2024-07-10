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Цены на медь восстановились на фоне падения доллара США

Цены на медь восстановились на фоне падения доллара США - 10.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь восстановились на фоне падения доллара США

Цены на медь в среду выросли впервые за три сессии, получив поддержку со стороны ослабления доллара США, хотя опасения насчет спроса в Китае и высокие уровни... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:43+0300

2024-07-10T19:43+0300

2024-07-10T19:43+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в среду выросли впервые за три сессии, получив поддержку со стороны ослабления доллара США, хотя опасения насчет спроса в Китае и высокие уровни запасов ограничили рост.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 14.51 по Гринвичу выросли на 0,4%, до 9911,50 доллара за тонну, после падения до 9800 долларов, самому низкому уровню с 3 июля. Фьючерсы на медь на COMEX в США выросли на 1,3%, до 4,63 доллара за фунт.Потребительские цены в Китае выросли в июне пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась."Данные по инфляции показывают, что спрос не очень хороший", - сказал Дэн Смит, руководитель исследовательского отдела Amalgamated Metal Trading.Также были отмечены признаки того, что ведущие медеплавильные предприятия Китая ожидают, что дефицит поставок медных концентратов, используемых в производстве рафинированной меди, немного уменьшится в ближайшие месяцы.Алюминий на LME подешевел на 0,3%, до 2486,50 доллара за тонну, цинк вырос в цене на 1,4%, до 2970,50 доллара, свинец подешевел на 0,1%, до 2192 долларов, никель - на 0,7%, до 17 025 долларов, а олово прибавило в цене 1,0%, до 34 675 долларов.

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рынки, цветные металлы