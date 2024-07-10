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Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения - 10.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения
Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:45+0300
2024-07-10T14:45+0300
2024-07-10T14:45+0300
экономика
россия
удобрения
цены на удобрения
экспортные пошлины на удобрения
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для регулирования, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. "Мы не видим оснований для того, чтобы цены на удобрения росли. Мы говорим о том, что вводится для части удобрений дополнительное налогообложение только при условии, что цены на мировых рынках превышают те пределы, о которых мы договорились с нашими производителями удобрений. Это первое", — сказал Силуанов. "Второе. Объемы поставок удобрений на внутренний рынок регулируются правительством. Поэтому, если мы увидим, что цены на удобрения будут расти, правительство имеет инструменты, чтобы регулировать этот вопрос", — ответил он на вопрос сенаторов в рамках рассмотрения поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы.Российские парламентарии в среду одобрили пакет поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Принятые изменения, в частности, предполагают увеличение налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года и введение акциза на природный газ для производства аммиака. Также уточняются методики расчета НДПИ на сырье для минеральных удобрений.
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россия, удобрения, цены на удобрения, экспортные пошлины на удобрения
Экономика, РОССИЯ, удобрения, цены на удобрения, экспортные пошлины на удобрения
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для регулирования, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
"Мы не видим оснований для того, чтобы цены на удобрения росли. Мы говорим о том, что вводится для части удобрений дополнительное налогообложение только при условии, что цены на мировых рынках превышают те пределы, о которых мы договорились с нашими производителями удобрений. Это первое", — сказал Силуанов.
"Второе. Объемы поставок удобрений на внутренний рынок регулируются правительством. Поэтому, если мы увидим, что цены на удобрения будут расти, правительство имеет инструменты, чтобы регулировать этот вопрос", — ответил он на вопрос сенаторов в рамках рассмотрения поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы.
Индия стала лидером по росту импорта удобрений из РФ на фоне санкций
Российские парламентарии в среду одобрили пакет поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Принятые изменения, в частности, предполагают увеличение налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года и введение акциза на природный газ для производства аммиака. Также уточняются методики расчета НДПИ на сырье для минеральных удобрений.