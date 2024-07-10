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Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения - 10.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240710/udobrenie-849989469.html
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения - 10.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения
Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:45+0300
2024-07-10T14:45+0300
экономика
россия
удобрения
цены на удобрения
экспортные пошлины на удобрения
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для регулирования, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. "Мы не видим оснований для того, чтобы цены на удобрения росли. Мы говорим о том, что вводится для части удобрений дополнительное налогообложение только при условии, что цены на мировых рынках превышают те пределы, о которых мы договорились с нашими производителями удобрений. Это первое", — сказал Силуанов. "Второе. Объемы поставок удобрений на внутренний рынок регулируются правительством. Поэтому, если мы увидим, что цены на удобрения будут расти, правительство имеет инструменты, чтобы регулировать этот вопрос", — ответил он на вопрос сенаторов в рамках рассмотрения поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы.Российские парламентарии в среду одобрили пакет поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Принятые изменения, в частности, предполагают увеличение налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года и введение акциза на природный газ для производства аммиака. Также уточняются методики расчета НДПИ на сырье для минеральных удобрений.
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россия, удобрения, цены на удобрения, экспортные пошлины на удобрения
Экономика, РОССИЯ, удобрения, цены на удобрения, экспортные пошлины на удобрения
14:45 10.07.2024
 
Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения

Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для регулирования, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
"Мы не видим оснований для того, чтобы цены на удобрения росли. Мы говорим о том, что вводится для части удобрений дополнительное налогообложение только при условии, что цены на мировых рынках превышают те пределы, о которых мы договорились с нашими производителями удобрений. Это первое", — сказал Силуанов.
"Второе. Объемы поставок удобрений на внутренний рынок регулируются правительством. Поэтому, если мы увидим, что цены на удобрения будут расти, правительство имеет инструменты, чтобы регулировать этот вопрос", — ответил он на вопрос сенаторов в рамках рассмотрения поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
Индия стала лидером по росту импорта удобрений из РФ на фоне санкций
Вчера, 18:34
Российские парламентарии в среду одобрили пакет поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Принятые изменения, в частности, предполагают увеличение налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года и введение акциза на природный газ для производства аммиака. Также уточняются методики расчета НДПИ на сырье для минеральных удобрений.
 
ЭкономикаРОССИЯудобренияцены на удобренияэкспортные пошлины на удобрения
 
 
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