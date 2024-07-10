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Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения

Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения - 10.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин не видит оснований для роста цен на удобрения

Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:45+0300

2024-07-10T14:45+0300

2024-07-10T14:45+0300

экономика

россия

удобрения

цены на удобрения

экспортные пошлины на удобрения

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ не видит оснований для роста цен на удобрения при увеличении налоговой нагрузки на отрасль, а в случае повышения цен имеет инструменты для регулирования, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. "Мы не видим оснований для того, чтобы цены на удобрения росли. Мы говорим о том, что вводится для части удобрений дополнительное налогообложение только при условии, что цены на мировых рынках превышают те пределы, о которых мы договорились с нашими производителями удобрений. Это первое", — сказал Силуанов. "Второе. Объемы поставок удобрений на внутренний рынок регулируются правительством. Поэтому, если мы увидим, что цены на удобрения будут расти, правительство имеет инструменты, чтобы регулировать этот вопрос", — ответил он на вопрос сенаторов в рамках рассмотрения поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы.Российские парламентарии в среду одобрили пакет поправок в Налоговый кодекс, направленных на совершенствование налоговой системы РФ. Принятые изменения, в частности, предполагают увеличение налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года и введение акциза на природный газ для производства аммиака. Также уточняются методики расчета НДПИ на сырье для минеральных удобрений.

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россия, удобрения, цены на удобрения, экспортные пошлины на удобрения