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В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина - 10.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T06:18+0300
2024-07-10T06:18+0300
2024-07-10T06:18+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.Согласно заявлению, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.Кроме того, как завили в Вашингтоне, Штаты и их союзники планируют выделить более одного миллиарда долларов на укрепление систем украинской ПВО.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240709/nato-849960140.html
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украина, сша, нато
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
Украина получит от Запада системы ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и Gepard
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.
Согласно заявлению, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Кроме того, как завили в Вашингтоне, Штаты и их союзники планируют выделить более одного миллиарда долларов на укрепление систем украинской ПВО.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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