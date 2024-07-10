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В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина - 10.07.2024, ПРАЙМ
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В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина - 10.07.2024, ПРАЙМ
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина
Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T06:18+0300
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украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.Согласно заявлению, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.Кроме того, как завили в Вашингтоне, Штаты и их союзники планируют выделить более одного миллиарда долларов на укрепление систем украинской ПВО.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, нато
УКРАИНА, США, НАТО
06:18 10.07.2024
 
В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина

Украина получит от Запада системы ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и Gepard

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.
Согласно заявлению, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Кроме того, как завили в Вашингтоне, Штаты и их союзники планируют выделить более одного миллиарда долларов на укрепление систем украинской ПВО.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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УКРАИНАСШАНАТО
 
 
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