https://1prime.ru/20240710/ukraina-849972033.html

В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина

В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина - 10.07.2024, ПРАЙМ

В НАТО перечислили, какие системы ПВО получит Украина

Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T06:18+0300

2024-07-10T06:18+0300

2024-07-10T06:18+0300

украина

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получит от западных стран новые системы противовоздушной обороны, сообщается в совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.Согласно заявлению, Киеву будут переданы американские комплексы Patriot, итальянская SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.Кроме того, как завили в Вашингтоне, Штаты и их союзники планируют выделить более одного миллиарда долларов на укрепление систем украинской ПВО.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, сша, нато