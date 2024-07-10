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СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США - 10.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США - 10.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США
Во время конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне украинские власти намерены добиться полного снятия ограничений на удары западным оружием по... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T06:56+0300
2024-07-10T07:00+0300
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Во время конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне украинские власти намерены добиться полного снятия ограничений на удары западным оружием по теорритории России. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака."Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории", - пишет газета. Также, как добавил Ермак, в первую очередь Киев намерен получить разрешение применять дальнобойные ракеты ATACMS для атак на российскую территорию. Более того, по его словам, украинские власти хотят получить от администрации главы Белого дома Джо Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
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россия, украина, сша, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, США, НАТО
06:56 10.07.2024 (обновлено: 07:00 10.07.2024)
 
СМИ: Киев хочет добиться снятия запрета на удары по России оружием из США

Politico: Киев хочет добиться снятия ограничений на удары по РФ оружием из США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Во время конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне украинские власти намерены добиться полного снятия ограничений на удары западным оружием по теорритории России. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
"Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории", - пишет газета.
Также, как добавил Ермак, в первую очередь Киев намерен получить разрешение применять дальнобойные ракеты ATACMS для атак на российскую территорию. Более того, по его словам, украинские власти хотят получить от администрации главы Белого дома Джо Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву.
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 13:15
 
РОССИЯУКРАИНАСШАНАТО
 
 
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