https://1prime.ru/20240710/ukraina-849972469.html

Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине

Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ

Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине

Мирные инициативы президента России Владимира Путина по деэскалации украинского конфликта представляют собой щедрое предложение, которое только могут ожидать... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T07:10+0300

2024-07-10T07:10+0300

2024-07-10T07:10+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мирные инициативы президента России Владимира Путина по деэскалации украинского конфликта представляют собой щедрое предложение, которое только могут ожидать Киев и его союзники. Об этом заявил известный американский блогер Джексон Хинкл."Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - сказал блогер. Кроме того, он отметил, что самую забавную реакцию на предложение Путина можно было наблюдать у украинского лидера Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского президента. В то же время генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что данный план не отвечает интересам Украины. Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены антироссийских санкций. Киев отверг инициативу главы российского государства.

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