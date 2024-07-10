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Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине
Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине - 10.07.2024, ПРАЙМ
Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине
Мирные инициативы президента России Владимира Путина по деэскалации украинского конфликта представляют собой щедрое предложение, которое только могут ожидать... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T07:10+0300
2024-07-10T07:10+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мирные инициативы президента России Владимира Путина по деэскалации украинского конфликта представляют собой щедрое предложение, которое только могут ожидать Киев и его союзники. Об этом заявил известный американский блогер Джексон Хинкл."Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - сказал блогер. Кроме того, он отметил, что самую забавную реакцию на предложение Путина можно было наблюдать у украинского лидера Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского президента. В то же время генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что данный план не отвечает интересам Украины. Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены антироссийских санкций. Киев отверг инициативу главы российского государства.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
07:10 10.07.2024
 
Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине

Блогер Хинкл назвал мирную инициативу Путина по Украине щедрым предложением

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Мирные инициативы президента России Владимира Путина по деэскалации украинского конфликта представляют собой щедрое предложение, которое только могут ожидать Киев и его союзники. Об этом заявил известный американский блогер Джексон Хинкл.
"Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - сказал блогер.
Кроме того, он отметил, что самую забавную реакцию на предложение Путина можно было наблюдать у украинского лидера Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского президента. В то же время генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что данный план не отвечает интересам Украины.
Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость отмены антироссийских санкций. Киев отверг инициативу главы российского государства.
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