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"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву - 10.07.2024, ПРАЙМ
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"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву
"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву
ЕС продолжит военную поддержку Украины, чтобы противостоять России, несмотря на гибель людей, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:28+0300
2024-07-10T11:57+0300
вооружения
украина
запад
жозеп боррель
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ЕС продолжит военную поддержку Украины, чтобы противостоять России, несмотря на гибель людей, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мир. Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", — сказал он.По словам Борреля, если ЕС перестанет поддерживать Украину, война быстро закончится, но с неизвестным результатом и судьбой украинского народа. ЕС хочет мира, который уважает суверенитет Украины и обеспечивает гарантии безопасности, заключил он.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в прямое противостояние. Он отметил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают персонал на Украине.
https://1prime.ru/20240710/nato-849979675.html
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украина, запад, жозеп боррель
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД, Жозеп Боррель
11:28 10.07.2024 (обновлено: 11:57 10.07.2024)
 
"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву

Боррель: ЕС "сожалеет", что на Украине гибнут люди, но продолжит поставки оружия

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ЕС продолжит военную поддержку Украины, чтобы противостоять России, несмотря на гибель людей, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мир. Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", — сказал он.
По словам Борреля, если ЕС перестанет поддерживать Украину, война быстро закончится, но с неизвестным результатом и судьбой украинского народа. ЕС хочет мира, который уважает суверенитет Украины и обеспечивает гарантии безопасности, заключил он.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в прямое противостояние. Он отметил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают персонал на Украине.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Боррель оценил рост оборонных расходов стран ЕС
11:01
 
ВооруженияУКРАИНАЗАПАДЖозеп Боррель
 
 
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