https://1prime.ru/20240710/ukraina-849980411.html

"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву

"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву - 10.07.2024, ПРАЙМ

"Жаль людей, но мы продолжим". Боррель высказался о поставках оружия Киеву

ЕС продолжит военную поддержку Украины, чтобы противостоять России, несмотря на гибель людей, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:28+0300

2024-07-10T11:28+0300

2024-07-10T11:57+0300

вооружения

украина

запад

жозеп боррель

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. ЕС продолжит военную поддержку Украины, чтобы противостоять России, несмотря на гибель людей, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Поддерживая Украину, мы защищаем собственную безопасность, и это единственный путь, чтобы достичь мир. Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", — сказал он.По словам Борреля, если ЕС перестанет поддерживать Украину, война быстро закончится, но с неизвестным результатом и судьбой украинского народа. ЕС хочет мира, который уважает суверенитет Украины и обеспечивает гарантии безопасности, заключил он.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают НАТО в прямое противостояние. Он отметил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают персонал на Украине.

https://1prime.ru/20240710/nato-849979675.html

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украина, запад, жозеп боррель