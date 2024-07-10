https://1prime.ru/20240710/ukraina-849980930.html

Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины

Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины - 10.07.2024, ПРАЙМ

Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины

Киев требует от западных союзников поставить подводные лодки с целью закрепиться на Черном море, передает издание infoBRICS. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:44+0300

2024-07-10T11:44+0300

2024-07-10T11:56+0300

вооружения

украина

подводные лодки

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Киев требует от западных союзников поставить подводные лодки с целью закрепиться на Черном море, передает издание infoBRICS."Непрекращающимся военным требованиям киевского режима воистину нет предела. Теперь Украина просит Запад поставить подводные лодки для эскалации военных действий в Черном море", — отметил автор материала.Глава ВМС Украины адмирал Алексей Нейжпапа уверен, что развертывание подводных лодок позволит Украине увеличить свои стратегические возможности и нанести эффективный удар по российским силам в черноморской акватории.Он заявил, что большие подводные лодки не имеют смысла в данном регионе, но малые подводные лодки помогут украинским ВМС рассредоточить свои силы и расширить свою активность против российских военно-морских и береговых позиций.Ранее сообщалось, что Украине удалось нанести некоторый ущерб российским военно-морским позициям в Черном море, но эти действия в основном осуществлялись с помощью НАТО и западных операций.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849980411.html

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украина, подводные лодки