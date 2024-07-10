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Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины
Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины - 10.07.2024, ПРАЙМ
Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины
Киев требует от западных союзников поставить подводные лодки с целью закрепиться на Черном море, передает издание infoBRICS. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:44+0300
2024-07-10T11:56+0300
вооружения
украина
подводные лодки
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Киев требует от западных союзников поставить подводные лодки с целью закрепиться на Черном море, передает издание infoBRICS."Непрекращающимся военным требованиям киевского режима воистину нет предела. Теперь Украина просит Запад поставить подводные лодки для эскалации военных действий в Черном море", — отметил автор материала.Глава ВМС Украины адмирал Алексей Нейжпапа уверен, что развертывание подводных лодок позволит Украине увеличить свои стратегические возможности и нанести эффективный удар по российским силам в черноморской акватории.Он заявил, что большие подводные лодки не имеют смысла в данном регионе, но малые подводные лодки помогут украинским ВМС рассредоточить свои силы и расширить свою активность против российских военно-морских и береговых позиций.Ранее сообщалось, что Украине удалось нанести некоторый ущерб российским военно-морским позициям в Черном море, но эти действия в основном осуществлялись с помощью НАТО и западных операций.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, подводные лодки
Вооружения, УКРАИНА, подводные лодки
11:44 10.07.2024 (обновлено: 11:56 10.07.2024)
 
Украина решила стать морской сверхдержавой. Запад должен дать ей субмарины

infoBCICS: Украина требует от Запада подводные лодки

© РИА Новости . Александр Поляков | Перейти в медиабанкПодлодка "Новосибирский комсомолец" в Москве
Подлодка Новосибирский комсомолец в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Александр Поляков
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Киев требует от западных союзников поставить подводные лодки с целью закрепиться на Черном море, передает издание infoBRICS.
"Непрекращающимся военным требованиям киевского режима воистину нет предела. Теперь Украина просит Запад поставить подводные лодки для эскалации военных действий в Черном море", — отметил автор материала.
Глава ВМС Украины адмирал Алексей Нейжпапа уверен, что развертывание подводных лодок позволит Украине увеличить свои стратегические возможности и нанести эффективный удар по российским силам в черноморской акватории.
Он заявил, что большие подводные лодки не имеют смысла в данном регионе, но малые подводные лодки помогут украинским ВМС рассредоточить свои силы и расширить свою активность против российских военно-морских и береговых позиций.
Ранее сообщалось, что Украине удалось нанести некоторый ущерб российским военно-морским позициям в Черном море, но эти действия в основном осуществлялись с помощью НАТО и западных операций.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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ВооруженияУКРАИНАподводные лодки
 
 
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