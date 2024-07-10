https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html

В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина

В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина - 10.07.2024, ПРАЙМ

В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина

Присоединение Киева к НАТО позволит обеспечить альянс живой силой, говорится в материале издания The National Interest. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:59+0300

2024-07-10T11:59+0300

2024-07-10T11:59+0300

политика

нато

украина

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/37/841263704_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_45b54634f6a07f9b68d72a6c5019c2e3.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Присоединение Киева к НАТО позволит обеспечить альянс живой силой, говорится в материале издания The National Interest."Украина обеспечит альянс живой силой, стратегической глубиной и боевым опытом", — пишет автор материала.Кроме того, вступление Украины в НАТО не только обеспечит ей защиту без привлечения других солдат альянса, но и позволит использовать оборудование и логистику НАТО для более эффективной борьбы с Россией.Украина сможет завершить конфликт без поддержки НАТО, используя технологии, такие как средства ПВО, ракеты, беспилотники и истребители. Вступление Украины в НАТО укрепит альянс на востоке и не даст России возможность "атаковать своих союзников".Приглашение Украины в альянс укрепит его еще больше и обеспечит мир в Европе, заключил автор публикации.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.ПолНый текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240710/nato-849981903.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, политика