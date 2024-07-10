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В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина
В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина - 10.07.2024, ПРАЙМ
В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина
Присоединение Киева к НАТО позволит обеспечить альянс живой силой, говорится в материале издания The National Interest. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:59+0300
2024-07-10T11:59+0300
2024-07-10T11:59+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Присоединение Киева к НАТО позволит обеспечить альянс живой силой, говорится в материале издания The National Interest."Украина обеспечит альянс живой силой, стратегической глубиной и боевым опытом", — пишет автор материала.Кроме того, вступление Украины в НАТО не только обеспечит ей защиту без привлечения других солдат альянса, но и позволит использовать оборудование и логистику НАТО для более эффективной борьбы с Россией.Украина сможет завершить конфликт без поддержки НАТО, используя технологии, такие как средства ПВО, ракеты, беспилотники и истребители. Вступление Украины в НАТО укрепит альянс на востоке и не даст России возможность "атаковать своих союзников".Приглашение Украины в альянс укрепит его еще больше и обеспечит мир в Европе, заключил автор публикации.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.ПолНый текст статьи читайте на ИноСМИ
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нато, украина, политика
Политика, НАТО, УКРАИНА, политика
В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина
TNI: роль Украины в НАТО — обеспечить альянс живой силой
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Присоединение Киева к НАТО позволит обеспечить альянс живой силой, говорится
в материале издания The National Interest.
"Украина обеспечит альянс живой силой, стратегической глубиной и боевым опытом", — пишет автор материала.
Кроме того, вступление Украины в НАТО не только обеспечит ей защиту без привлечения других солдат альянса, но и позволит использовать оборудование и логистику НАТО для более эффективной борьбы с Россией.
Украина сможет завершить конфликт без поддержки НАТО, используя технологии, такие как средства ПВО, ракеты, беспилотники и истребители. Вступление Украины в НАТО укрепит альянс на востоке и не даст России возможность "атаковать своих союзников".
Приглашение Украины в альянс укрепит его еще больше и обеспечит мир в Европе, заключил автор публикации.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
ПолНый текст статьи читайте
на ИноСМИ
Президент Польши раскрыл, почему Украину не примут в НАТО