https://1prime.ru/20240710/ukraina-849992236.html

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины

До Вашингтона наконец дошло, что в Киеве сформировался нацистский режим. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Dialogue Works выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:29+0300

2024-07-10T15:29+0300

2024-07-10T15:29+0300

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. До Вашингтона наконец дошло, что в Киеве сформировался нацистский режим. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Dialogue Works выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Просачивается информация и приходит понимание, что там кучка нацистов, которые носят свастику, читают "Майн кампф", распевают песни о дядюшке Адольфе", — заметил Джонсон.По мнению эксперта, политическая ситуация на Украине не может быть названа демократической, так как запрещены оппозиционные партии, а журналисты и священники могут запросто оказаться в тюрьме.Ко всему прочему, весь мир уже давно насмехается над американским лидером Джо Байденом, который доказывает, что украинское направление в политике США стало тупиковым. Кроме того, Украина перестала быть выигрышной темой для американских демократов на предстоящих выборах, заключил он.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849989061.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша