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Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины - 10.07.2024, ПРАЙМ
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины
До Вашингтона наконец дошло, что в Киеве сформировался нацистский режим. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Dialogue Works выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:29+0300
2024-07-10T15:29+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. До Вашингтона наконец дошло, что в Киеве сформировался нацистский режим. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Dialogue Works выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Просачивается информация и приходит понимание, что там кучка нацистов, которые носят свастику, читают "Майн кампф", распевают песни о дядюшке Адольфе", — заметил Джонсон.По мнению эксперта, политическая ситуация на Украине не может быть названа демократической, так как запрещены оппозиционные партии, а журналисты и священники могут запросто оказаться в тюрьме.Ко всему прочему, весь мир уже давно насмехается над американским лидером Джо Байденом, который доказывает, что украинское направление в политике США стало тупиковым. Кроме того, Украина перестала быть выигрышной темой для американских демократов на предстоящих выборах, заключил он.
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украина, сша
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему США отворачиваются от Украины
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал киевский режим нацистами, прославляющими Гитлера
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
До Вашингтона наконец дошло, что в Киеве сформировался нацистский режим. Такое мнение в беседе на YouTube-канале Dialogue Works
выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Просачивается информация и приходит понимание, что там кучка нацистов, которые носят свастику, читают "Майн кампф", распевают песни о дядюшке Адольфе", — заметил Джонсон.
По мнению эксперта, политическая ситуация на Украине не может быть названа демократической, так как запрещены оппозиционные партии, а журналисты и священники могут запросто оказаться в тюрьме.
Ко всему прочему, весь мир уже давно насмехается над американским лидером Джо Байденом, который доказывает, что украинское направление в политике США стало тупиковым. Кроме того, Украина перестала быть выигрышной темой для американских демократов на предстоящих выборах, заключил он.
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