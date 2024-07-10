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НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек - 10.07.2024, ПРАЙМ
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НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:19+0300
2024-07-10T16:19+0300
политика
нато
украина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины", — сказал он.Столтенберг, тем не менее, отказался давать конкретные формулировки до согласования официального заявления.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
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нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
16:19 10.07.2024
 
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек

Столтенберг: НАТО еще согласовывают позицию по членству Украины для коммюнике

© AFP / John Thys*Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
*Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© AFP / John Thys
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины", — сказал он.
Столтенберг, тем не менее, отказался давать конкретные формулировки до согласования официального заявления.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
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