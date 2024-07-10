https://1prime.ru/20240710/ukraina-849993748.html

НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек

НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек

Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:19+0300

2024-07-10T16:19+0300

2024-07-10T16:19+0300

политика

нато

украина

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины", — сказал он.Столтенберг, тем не менее, отказался давать конкретные формулировки до согласования официального заявления.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.

https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html

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нато, украина