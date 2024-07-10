https://1prime.ru/20240710/ukraina-849993748.html
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек - 10.07.2024, ПРАЙМ
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:19+0300
2024-07-10T16:19+0300
2024-07-10T16:19+0300
политика
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/81957/87/819578774_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_34c7dd084680c228613dc2ac12b6cf42.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины", — сказал он.Столтенберг, тем не менее, отказался давать конкретные формулировки до согласования официального заявления.Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
https://1prime.ru/20240710/ukraina-849982200.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81957/87/819578774_211:0:2836:1969_1920x0_80_0_0_ea26055005506096b0654947ca03cee1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина
НАТО еще думает над посланием о членстве Украины, сообщил генсек
Столтенберг: НАТО еще согласовывают позицию по членству Украины для коммюнике
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны-участницы Североатлантического альянса находятся на стадии согласования присоединения Киева к НАТО. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Что касается конкретных формулировок, то я рассчитываю, что союзники договорятся о сильном послании касательно членства Украины", — сказал он.
Столтенберг, тем не менее, отказался давать конкретные формулировки до согласования официального заявления.
Саммит НАТО проходит с Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что окружение Зеленского осталось недовольно тем, что альянс не пригласил Украину вступить в объединение.
В США попытались объяснить, для чего НАТО понадобилась Украина