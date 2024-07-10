https://1prime.ru/20240710/ukraina-849995837.html

Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО

Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ

Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО

О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:07+0300

2024-07-10T17:07+0300

2024-07-10T17:07+0300

политика

украина

нато

венгрия

https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg

БУДАПЕШТ, 10 июл — ПРАЙМ. О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет". В ближайшие два дня, "кто не может честно говорить о будущем членстве Украины в НАТО, должен будет говорить так, как если бы он считал это реальным, хотя ясно, что это не так"."И отсюда происхождение формулировок итогового заявления саммита, содержащих всевозможные грамматические подвиги", — сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Глава дипведомства пояснил, что в случае принятия Украины в альянс, это означало бы перманентное состояние "открытой и крайне опасной угрозы войны".Он подчеркнул, что "приглашения Украины в НАТО сейчас не происходит, о членстве фактически не может быть и речи", хотя "все будут говорить, насколько это важно".Сийярто заявил, что Венгрия поддержит коммюнике саммита НАТО, в случае если там пропишут о единогласности решение о возможном приеме Украины в альянс.

https://1prime.ru/20240710/nato-849994164.html

украина

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, венгрия