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Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО
Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО - 10.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО
О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:07+0300
2024-07-10T17:07+0300
2024-07-10T17:07+0300
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БУДАПЕШТ, 10 июл — ПРАЙМ. О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет". В ближайшие два дня, "кто не может честно говорить о будущем членстве Украины в НАТО, должен будет говорить так, как если бы он считал это реальным, хотя ясно, что это не так"."И отсюда происхождение формулировок итогового заявления саммита, содержащих всевозможные грамматические подвиги", — сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Глава дипведомства пояснил, что в случае принятия Украины в альянс, это означало бы перманентное состояние "открытой и крайне опасной угрозы войны".Он подчеркнул, что "приглашения Украины в НАТО сейчас не происходит, о членстве фактически не может быть и речи", хотя "все будут говорить, насколько это важно".Сийярто заявил, что Венгрия поддержит коммюнике саммита НАТО, в случае если там пропишут о единогласности решение о возможном приеме Украины в альянс.
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Политика, УКРАИНА, НАТО, ВЕНГРИЯ
Сийярто резко отозвался о возможном членстве Украины в НАТО
Сийярто: все в здравом уме понимают, что Киев не станет членом НАТО
БУДАПЕШТ, 10 июл — ПРАЙМ. О членстве Украины в НАТО не может идти речи, потому что это означало бы прямой конфликт альянса и РФ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет".
В ближайшие два дня, "кто не может честно говорить о будущем членстве Украины в НАТО, должен будет говорить так, как если бы он считал это реальным, хотя ясно, что это не так".
"И отсюда происхождение формулировок итогового заявления саммита, содержащих всевозможные грамматические подвиги", — сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Глава дипведомства пояснил, что в случае принятия Украины в альянс, это означало бы перманентное состояние "открытой и крайне опасной угрозы войны".
Reuters узнал формулировку саммита НАТО о членстве Украины
Он подчеркнул, что "приглашения Украины в НАТО сейчас не происходит, о членстве фактически не может быть и речи", хотя "все будут говорить, насколько это важно".
Сийярто заявил, что Венгрия поддержит коммюнике саммита НАТО, в случае если там пропишут о единогласности решение о возможном приеме Украины в альянс.