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НАТО планирует предоставить Украине как минимум 40 млрд евро в 2025 году

НАТО планирует предоставить Украине как минимум 40 млрд евро в 2025 году - 10.07.2024, ПРАЙМ

НАТО планирует предоставить Украине как минимум 40 млрд евро в 2025 году

НАТО планирует предоставить Украине минимум 40 миллиардов евро на оборонные нужды в течение 2025 года, заявил альянс в декларации по итогам саммита в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T23:48+0300

2024-07-10T23:48+0300

2024-07-10T23:48+0300

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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. НАТО планирует предоставить Украине минимум 40 миллиардов евро на оборонные нужды в течение 2025 года, заявил альянс в декларации по итогам саммита в американской столице. "Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", — указано в релизе. В декларации также сказано, что НАТО будет поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает вступление в НАТО. В документе также отмечается, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс реформ, проводимых Украиной.Во вторник в Вашингтоне стартовал 75-й саммит НАТО. На фоне этого Россия вновь выразила предостережение о том, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают НАТО в конфликт.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО "пытается так обрисовать сближение Украины с альянсом, чтобы все здравомыслящие люди понимали, что о членстве Украины в НАТО речь не идет".

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