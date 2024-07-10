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Юань в среду снизился против доллара США до минимума почти за 8 месяцев

Юань в среду снизился против доллара США до минимума почти за 8 месяцев - 10.07.2024, ПРАЙМ

Юань в среду снизился против доллара США до минимума почти за 8 месяцев

Китайский юань в среду снизился против доллара США до минимума почти за восемь месяцев, испытывая давление со стороны более низкого, чем ожидалось, уровня... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:47+0300

2024-07-10T11:47+0300

2024-07-10T11:47+0300

китайский юань

рынки

валютный рынок

юань

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в среду снизился против доллара США до минимума почти за восемь месяцев, испытывая давление со стороны более низкого, чем ожидалось, уровня инфляции потребительских цен в Китае и силы американской валюты.В среду доллар чувствовал себя уверенно, восстановившись с минимума за три недели, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл осторожно оценил перспективы снижения процентных ставок.К 03.45 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,04%, по 7,2756 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2734-7,2761.Потребительские цены в Китае в июне выросли пятый месяц подряд, но не оправдали ожиданий, в то время как дефляция цен производителей сохранилась. Внутренний спрос восстанавливается медленно, несмотря на принимаемые властями меры поддержки."Риск дефляции в Китае не исчез. Внутренний спрос остается слабым", - сказал Чживэй Чжан, главный экономист Pinpoint Asset Management.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1342 за доллар США, что выше оценки Reuters. Это представляет собой самый низкий уровень с 21 ноября 2023 года.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2734 за доллар.За текущий месяц юань снизился против доллара на 0,1%, а за текущий год – на 2,4%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в сенате заявил, что инфляционная ситуация в последние месяцы улучшается, а "дальнейшие позитивные данные укрепят" аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. Пауэлл выступит в палате представителей позднее в среду."Это может быть воспринято как сигнал о менее сильной склонности к смягчению политики, чем рассчитывали рынки, учитывая пласт данных, свидетельствующих о замедлении экономики", - отметили аналитики Maybank.Оффшорный юань торговался с понижением примерно на 0,03%, по 7,2908 за доллар. Индекс доллара снизился на 0,038%, до 105,08.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань