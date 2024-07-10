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В России рассказали, сколько участников ожидают на ВЭФ во Владивостоке

В России рассказали, сколько участников ожидают на ВЭФ во Владивостоке - 10.07.2024, ПРАЙМ

В России рассказали, сколько участников ожидают на ВЭФ во Владивостоке

Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:20+0300

2024-07-10T10:20+0300

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – ПРАЙМ. Участники из более чем 60 стран ожидаются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Что касается в целом заявочной кампании на предстоящий ВЭФ, то она идет приблизительно теми же темпами, как в прошлом году. В прошлом году было более 60 стран. Примерно в этих же масштабах мы ждем гостей", - сказал Трутнев журналистам. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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