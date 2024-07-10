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"Работают очень быстро". На Западе признали мощь российского ВПК - 10.07.2024, ПРАЙМ
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"Работают очень быстро". На Западе признали мощь российского ВПК
"Работают очень быстро". На Западе признали мощь российского ВПК - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Работают очень быстро". На Западе признали мощь российского ВПК
Россия смогла реабилитировать военную экономику гораздо быстрее, чем ожидали на Западе, передает немецкое издание Business Insider. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:05+0300
2024-07-10T13:05+0300
вооружения
россия
впк
германия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия смогла реабилитировать военную экономику гораздо быстрее, чем ожидали на Западе, передает немецкое издание Business Insider."Россия успешно восстановила свою военную экономику, причем сделала это гораздо быстрее, чем ожидалось", — говорится в материале.Отмечается, что за период с начала спецоперации Москва увеличила производство артиллерийских боеприпасов с 400 тысяч до двух миллионов снарядов в год. Это позволило России достичь значительно больших объемов производства по сравнению с странами НАТО."Они работают очень быстро", — резюмировал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в ходе круглого стола, организованного журналом Politico.Кроме того, российский президент Владимир Путин провел перестановки в военном руководстве и усилил оборонно-промышленную базу.Несмотря на санкции и попытки нанести экономический ущерб России, Кащюнас отметил, что военная экономика России была восстановлена быстрее, чем ожидалось, и получила положительные оценки от высокопоставленных американских чиновников и генералов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, впк, германия
Вооружения, РОССИЯ, ВПК, ГЕРМАНИЯ
13:05 10.07.2024
 
"Работают очень быстро". На Западе признали мощь российского ВПК

BI: Россия производит артиллерийские снаряды с головокружительной скоростью

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия смогла реабилитировать военную экономику гораздо быстрее, чем ожидали на Западе, передает немецкое издание Business Insider.
"Россия успешно восстановила свою военную экономику, причем сделала это гораздо быстрее, чем ожидалось", — говорится в материале.
Отмечается, что за период с начала спецоперации Москва увеличила производство артиллерийских боеприпасов с 400 тысяч до двух миллионов снарядов в год. Это позволило России достичь значительно больших объемов производства по сравнению с странами НАТО.
"Они работают очень быстро", — резюмировал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в ходе круглого стола, организованного журналом Politico.
Кроме того, российский президент Владимир Путин провел перестановки в военном руководстве и усилил оборонно-промышленную базу.
Несмотря на санкции и попытки нанести экономический ущерб России, Кащюнас отметил, что военная экономика России была восстановлена быстрее, чем ожидалось, и получила положительные оценки от высокопоставленных американских чиновников и генералов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
В Британии заявили о неэффективности санкций Запада в отношении ВПК России
26 июня, 18:06
 
ВооруженияРОССИЯВПКГЕРМАНИЯ
 
 
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